Avión militar se estrella cerca de base de EU en Alemania; piloto resulta herido

Un avión militar estadounidense F-16 Fighting Falcon se estrelló este martes en la Base Aérea de Spangdahlem, en el oeste de Alemania, dejando herido al piloto, informó la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas, tiempo local, de acuerdo con el comunicado difundido por la base aérea. El piloto logró eyectarse de la aeronave y posteriormente recibió atención médica. Equipos de emergencia y bomberos acudieron al lugar tras el incidente.

El F-16 estaba asignado al 52º Ala de Cazas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una unidad que tiene su sede en Spangdahlem. Las autoridades militares estadounidenses indicaron que las causas del accidente permanecen bajo investigación y que se dará a conocer información adicional conforme avance la investigación.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Base Aérea de Spangdahlem, el F-16 Fighting Falcon se estrelló alrededor de las 14:30 horas del 22 de septiembre. Tras el accidente, el piloto se eyectó y fue atendido por personal médico.

ABD’ye ait F-16 Almanya’da düştü



ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağı, Almanya’daki Spangdahlem Hava Üssü yakınlarında düştü ve pilot fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan ayrıldı ancak yaralandı.



Kazanın ardından bölgede geniş çaplı acil müdahale çalışması başlatılırken, kazanın… pic.twitter.com/oMgCljdaYo — Sanayi ve Savunma 🇹🇷 (@SanayiSavunmaTR) September 22, 2026

La base señaló que los equipos de respuesta a emergencias se encontraban en el sitio para atender la situación. Hasta el momento, la información compartida identifica a una persona herida, correspondiente al piloto de la aeronave.

El incidente ocurrió en una instalación militar estadounidense ubicada en el oeste de Alemania. Spangdahlem alberga un escuadrón equipado con aproximadamente 20 aviones F-16, de acuerdo con información citada por la agencia alemana dpa.

Este escuadrón respalda misiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de la OTAN en distintas partes del mundo y constituye uno de los principales componentes de la base aérea.

La instalación cuenta con alrededor de 5 mil empleados militares y civiles, además de sus familiares. También emplea entre 700 y 800 trabajadores alemanes.

La presencia de la Fuerza Aérea estadounidense en Spangdahlem se remonta a mediados de la década de 1950. Junto con la Base Aérea de Ramstein, localizada cerca de Kaiserslautern, en el suroeste del país, es considerada una de las instalaciones aéreas más importantes para las fuerzas estadounidenses en la región.

Por ahora, las autoridades no han informado las causas que provocaron el accidente del F-16. La investigación continúa para determinar qué ocurrió antes de que la aeronave se estrellara.

La Base Aérea de Spangdahlem indicó que proporcionará información adicional conforme esté disponible, mientras el personal correspondiente mantiene las labores relacionadas con el incidente.

Spangdahlem airport F16 crash pic.twitter.com/LonvdfgkUv — Ewout Bajema (@eabajema) September 22, 2026

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