‎¿Quién es Óscar Cremasco Scattolini padre de Stefano Cremasco Cicero y dueño de Cambalache?

Miami fue el escenario de un hecho insólito, pues durante las primeras horas el pasado 4 de septiembre se registro un parricidio en el conjunto de departamentos Solitair Brickell.
La exesposa del empresario Óscar Cremasco Scattolini fue encontrada sin vida por la Policía de Miami en un departamento del piso 47 de Solitair Brickell, y el señalado como responsable del delito fue su propio hijo.
Stefano Cremasco Cicero fue detenido durante la madrugada del 4 de septiembre, pues tras una llamada al 911, las autoridades encontraron el cuerpo de su madre con heridas de arma blanca.
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Isabel Cicero Chávez fue declarada muerta alrededor de las 05:08 horas, y su hijo, Stefano Cremasco Cicero, fue acusado por homicidio en segundo grado, y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knigh.
Esta noticia comenzó a llamar la atención no solo por la naturaleza del delito, sino porque el presunto autor material; además de ser el gerente de operaciones del restaurante argentino “1986 Steak House”, es hijo de Óscar Cremasco Scattolini, el dueño de los restaurantes Cambalache.
¿Quién es Óscar Cremasco Scattolini?
Óscar Cremasco Scattolini es un empresario que nació en La Plata, Agentina; y que llegó hace 50 años a México para trabajar junto a su hermano, Eduardo Cremasco, para trabajar en el restaurante Mi Viejo.
Actualmente, la cadena de restaurantes Cambalache; en la que se sirven principalmente cortes a la parrilla y comida argentina, cuenta con ocho sucursales en México:
- Polanco, en CDMX
- Coyoacán, en CDMX
- Insurgentes, en CDMX
- Interlomas, en el Estado de México
- San Jerónimo, en CDMX
- Industrial Vallejo, en CDMX
- San Jerónimo Chicahualco, en Toluca
- Plaza La Isla Luxury, en Cancún
Además de Cambalache, el empresario argentino es director ejecutivo del Grupo Orfano, que cuenta con restaurantes ubicados en México, Argentina y Estados Unidos.
En una entrevista para Europe Business Assembly Oxford; en la que habló sobre Puerto Madero, Óscar Cremasco Scattolini compartió que desde su llegada a México se ha dedicado a la gastronomía.
Señaló que Puerto Madero nació como un placer que se convirtió en negocio que esperaban conservar y expandir, pues se encontraban muy contentos de trabajar dentro del grupo.
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