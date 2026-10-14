¿De qué murió el papa León XIII, el antecesor del papa León XIV?

El papa León XIV fue sometido a una cirugía luego de haber sido diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa temprana, y hasta el momento su recuperación ha sido exitosa.

El Vaticano informó que este miércoles el papa recibió terapia pulmonar y se encuentra caminando en su habitación; además, precisaron que ha desayunado y almorzado con normalidad.

Luego de que el procedimiento quirúrgico resultara exitoso y sin complicaciones hasta el momento, se espera que durante los próximos días se realicen análisis postoperatorios del tejido extirpado.

Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora have provided the following update on the Pope’s postoperative recovery:



This morning, the Holy Father underwent the blood tests and chest X-ray scheduled after surgery. The results confirm that his postoperative recovery is… pic.twitter.com/RvbHV84JpJ — Vatican News (@VaticanNews) October 14, 2026

¿De qué murió el papa León XIII?

El pontífice que llevó el mismo nombre antes que el papa falleció el lunes 20 de julio de 1903 poco antes de las 16:00 horas, de acuerdo con los medios impresos de la época, antes de perder la vida se encontraba delirando.

Se presume que las últimas palabras del papa León XIII, quien tenía 93 años de edad, fue una bendición susurrada, y su cuerpo que se encontraba en la Capilla Sixtina fue atraviado con vestirudas correspondientes a su cargo.

Las dos semanas previas a su muerte no fueron las mejores, pues el papa León XIII se encontraba luchando con un derrame pleural paraneumónico, una complicación derivada de una neumonía bacteriana.

Papa León XIII ı Foto: Especial

El pontificado de León XIII llegó a su fin luego de 25 años, el tercer periodo más largo de la histori en ese momento; y luego de fallecer fue sepultado en la Basílica de San Pedro, pero posteriormente sus restos se trasladaron a la Basílica de San Juan de Letrán.

Hasta el momento se recuerda al papa León XIII como una persona reflexiva e intelectual, quien fue el ppapa número 256 y defendió a los pobres y los derechos de los trabajadores.

Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci nació el 2 de marzo de 1810 en Carpineto, Romano, Italia, y centró sus estudios en escuelas católicas, en donde incluso obtuvo doctorados de derecho canónico, teología y derecho civil.

Papa León XIII ı Foto: Especial

Luego de ser un clérigo secular, fue ordenado como sacerdote católico el 31 de diciembre de 1837, y tan solo seis años después lo nombraron diplomático del papa y fue enviado a Bélgica.

Posteriormente fue arzobispo de Perugia, y durante los 20 años que ocupó dicho cargo fundó comedres populares y albergues para atender las necesidades de las personas sin hogar.

Tras la muerte del papa Pío IC, León XIII tomó el papado, y buscó recuperar el prestifio de la Iglesia Católica a nivel internacional; y fue en julio de 1903 cuanto contrajo un resfriado que lo llevó a empeorar rápidamente y desarrollar neumonía.

Papa León XIII ı Foto: Especial

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