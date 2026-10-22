¿Qué es el virus Shamonda que ya provocó su primera muerte? Síntomas y transmisión

A principios de octubre un hombre que contrajo el virus Shamonda perdió la vida en Francia, lo que convierte este en el primer caso registrado en una persona, ya que este no se había registrado en humanos hasta el momento.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Soberanía Alimentaria de Francia informó que un hombre, que fue hospitalizado en Lyon, falleció a principios de octubre luego de contraer el virus Shamonda, posiblemente por medio de picaduras de un mosquino Culicoide del este de Francia.
En el comunicado emitido este jueves por las autoridades francesas se precisa que este es un caso excepcional que se produjo en “un paciente con un sistema inmunitario gravemente comprometido”.
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“Hasta ahora, el virus Shamonda se consideraba intransmisible a los humanos. Por lo tanto, la infección de este paciente con el virus Shamonda constituye la primera detección documentada y reportada del virus en humanos” precisan.
Asimismo, apuntaron que “las complicaciones cerebrales observadas en el paciente inmunocomprometido antes de su muerte están muy probablemente relacionadas con la infección por el virus Shamonda” y que no existe un riesgo por una posible epidemia.
Hasta el momento se continúan realizando investigaciones clínicas, biológicas y epidemiológicas con un enfoque combinado entre “la experiencia en salud humana, animal y ambiental”.
De acuerdo con las autoridades francesas, se notifició a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades sobre este caso.
¿Qué es el virus Shamonda?
El virus Shamonda fue detectado en Nigeria a mediados de la década de 1960; pertenece al género Orthobunyavirus, y se transmite por medio de picaduras de mosquitos del género culicoide.
Hasta este año únicamente se había detectado en África occidental, oriental y meridional, en Japón; sin embargo, este 2026 se detectó por primera ocasión en Europa Central, afectando a países como Francia Alemania, Suiza y Países Bajos.
Este virus es hospedado principalmente por el ganado bovino, pero también puede infectar al ganado ovino, caprino, y equino; sin embargo, no se ha detectado una transmisión directa entre animales, sino únicamente por medio de la picadura de mosquitos.
Este virus cuenta con un periodo de incubación de entre 2 y 5 días, y en caso de infecciones agudas el ganado puede presentar fiebre, disminución de la producción de leche, diarrea, letarco, y debilidad.
Para prevenir el virus Shamonda se recomienda lo siguiente:
- Combatir a los mosquitos desde su origen, elimnando los posibles focos d reproducción como lo son zonas con agua estancada
- Utilizar productor autorizados para ganado para el control de insectos
- Mantener el área del establo ventilada
- Resguardar a las vacas gestantes cuando los mosquitos presentan mayor actividad
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