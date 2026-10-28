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Crucero residencial deja varados a más de 200 pasajeros en Camboya por alza en combustibles

La empresa suspendió sus operaciones en Asia y dio siete horas a los residentes para abandonar el barco; algunos aseguran que se quedaron sin alojamiento ni ayuda para salir del país

Suspenden crucero residencial por alza de combustible y dejan a cientos de personas en Camboya
Suspenden crucero residencial por alza de combustible y dejan a cientos de personas en Camboya Foto: AFP /Especial
Por:
La Razón Online

Un total de 203 pasajeros y 156 tripulantes del crucero residencial Villa Vie Odyssey fueron desembarcados de emergencia en el puerto de Sihanoukville, Camboya, luego de que la empresa operadora anunciara la suspensión de sus operaciones en Asia debido a un incremento insostenible en los costos de combustible.

La compañía estadounidense Villa Vie Residences otorgó un margen de siete horas a los residentes para empacar sus pertenencias y abandonar la embarcación el pasado 23 de octubre, según confirmó Long Dimanche, vicegobernador de la provincia camboyana de Preah Sihanouk.

De acuerdo con la empresa, la escalada de tensiones bélicas que involucra a Irán y las consecuentes afectaciones a las rutas de abastecimiento de petróleo dispararon los precios del diésel marino.

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Los gastos mensuales de combustible calculados por camarote pasaron de aproximadamente 1,800 dólares a montos de entre 6,000 y 8,000 dólares en la región asiática.

“La empresa no puede trasladar aumentos de esa magnitud a los residentes, y el déficit resultante sometió a nuestro modelo operativo a una presión financiera insostenible”, comunicó la firma, que aseguró estar buscando alternativas de alojamiento temporal.

Entre las personas afectadas se encuentran jubilados y trabajadores remotos de diversas nacionalidades que adquirieron o alquilaron camarotes bajo un esquema de residencia permanente en el mar. Diversos usuarios habían vendido sus propiedades e inmuebles en sus países de origen para financiar el viaje.

Pasajeros varados en la zona denunciaron que la compañía no proporcionó asistencia logística ni alojamiento inmediato tras la orden de desembarque, por lo que algunos viajeros optaron por gestionar vuelos internacionales por cuenta propia, mientras que otros permanecen en Camboya.

El Villa Vie Odyssey, un buque de 200 metros de eslora con bandera de Bahamas, inició su travesía en octubre de 2024 tras permanecer retenido durante cuatro meses en Belfast, Irlanda del Norte, por reparaciones mecánicas y procesos de certificación. La embarcación tenía programado continuar su ruta hacia Vietnam antes de la interrupción del viaje.

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MSL

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