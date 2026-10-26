VIDEO del choque del crucero contra buque portacontenedores en Alemania

Durante la tarde del domingo se registró el choque de un crucero en el que dos buques resultaron dañados, y la policía alemana se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar las posibles responsabilidades.

El crucero Mein Schiff 3 chocó en contra de dos buques portacontenedores cuando salía del puerto de Bremerhaven de Alemania para dirigirse a las Islas Canarias, y de acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, este accidente fue provocado por una ráfaga de viento.

Cuando el crucero Mein Schiff 3 se encontraba intentando salir del puerto, este fue arrastrado por una corriente de viento hacia dos contenedores de Stromkaje, por lo que ambas naves resultaron dañadas, sin que se registraran personas lesionadas.

Los daños provocados por este accidente fueron calculados en aproximadamente un millón de euros, por lo que la policía está intestigando al capitán del crucero por una posible negiglencia.

Daños en el crucero "Mein Schiff 3" ı Foto: Especial

El proceso administrativo en contra del capitán del crucero comenzó con la finalidad de examinar si posiblemente “incumplió su deber de cuidado”, de acuerdo con un portavoz de la policía de Bermerhaven.

Ante este accidente, se ordenó a los tres barcos cesar sus operaciones, por lo que el crucero; en el que viajaban 2 mil 428 pasajeros y 922 tripulantes, fue cancelado.

En redes sociales circulan videos del momento exacto en el que el crucero colisiona contra el buque portacontenedores, y se pueden apreciar los daños que se provocaron de inmediato con el choque.

#BIGBREAKING



Cruise liner CRASHES INTO container ship in #Germany .

The collision happened in Bremerhaven as Mein Schiff 3 was just leaving the port. The container ship suffered hull damage with a roughly 33 feet (10m) breach pic.twitter.com/IybObxMs8t — Amit Bhardwaj (@AmmyBhardwaj) October 26, 2026

TUI Cruises – Mein Schiff lanza comunicado

Por medio de sus redes sociales, TUI Cruises confirmó la colisión de dos barcos contenedores del viaje del Mein Schiff 3 el 25 de octubre, y aseguraron que equipos de técnicos y expertos realizan una investigación exhaustiva del barco.

Precisaron que “el daño identificado requiere trabajos de reparación inmediata en un astillero”, por lo que cancelaron el viaje que tenía como detino las Islas Canarias, con la finalidad de garantizar sus estándares de seguridad.

“La seguridad de nuestros huéspedes y tripulación es nuestra máxima prioridad. Por lo tanto, estamos muy aliviados de que, según las últimas informaciones, nadie haya resultado herido” apunta el comunicado.

Comunicado de TUI Cruises ı Foto: Redes Sociales

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