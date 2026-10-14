Mujer salvadoreña cae al mar desde crucero: Rescate dura 24 horas

Luego de haber permanecido por 24 horas a la deriva en el mar Jónico, una mujer de 44 años de edad fue rescatada con vida de las aguas de Grecia y se encuentra con buen estado de salud.

Una turista salvadoreña se encontraba de viaje en un crucero, y fue el 9 de octubre cuando cayó desde el buque que viajaba a 133 kilómetros al suroeste de la isla de Zakynthos (Zante), quedando a la deriva en el mar de Jónico.

Luego de transcurridas 24 horas, la turista fue localizada con vida durante las primeras horas del sábado, y las autoridades portuarias de Katakolo informaron que actualmente se encuentra hospitalizada bajo seguimiento médico con buen estado de salud.

Localizan con vida a salvadoreña ı Foto: Especial

¿Qué se sabe sobre la salvadoreña que cayó al mar?

Se desconoce la causa por la cual la mujer cayó del crucero, por lo que este incidente continúa bajo investigación para poder reconstruir los hechos y determinar qué ocurrió previo a que se comenzara la búsqueda.

Luego de que se diera el aviso de que una pasajera de una embarcación cayó al mar, el Centro Unificado de Coordinación de Búsqueda y Rescate (EKSED) inició las operaciones de búsqueda con un bote salvavidas, una patrulla de la Guardia Costera, tres embarcaciones privadas, y un helicóptero de la Fuerza Aérea.

La mujer salvadoreña viajaba en la embarcación Odyssey of the Seas de la empresa Royal Caribean, y luego de su rescate fue trasladada al Hospital General “Andreas Papandreou” de Pyrgos; hasta el momento se deconoce su identidad.

Hospital General “Andreas Papandreou” ı Foto: Especial

La Guardia Costera informó que la mujer “fue avistada dentro de la boya por el buque de carga MSC Rossella III, con bandera de Madeira, que participaba en la búsqueda”, lo que permitió que se diera su rescate.

Hasta el momento las autoridades no han revelado más detalles sobre el incidente derivado del crucero con banderas de las Bahamas, por lo que el estado de salud de la mujer que fue localizada con vida el 10 de octubre continúa sin actualizaciones.

Las autoridades salvadoreñas no se han pronunciado sobre este hecho que ganó viralidad luego de que los Guardacostas de Grecia publicaran un video del exitoso rescate.

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