VIDEO | Así fue el rescate de la mujer salvadoreña que cayó al mar desde crucero Royal Caribbean

En redes sociales circula un video del momento exacto en el que una mujer que se encontraba a la deriva con un salvavidas naranja es rescatada del mar por una embarcación luego de sobrevivir 24 horas en mar abierto.
Una mujer salvadoreña de 44 años de edad cayó del crucero Odyssey of the Seas de la empresa Royal Caribean el pasado 9 de octubre, y tras permanecer desaparecida por un día completo, fue localizada con vida.
La Guardia Costera de Grecia difundió el video del momento exacto en el que la extranjera fue localizada a la deriva en el mar Jónico, y sorprendentemente se encontraba consciente y alerta.
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Mujer localizada en el mar de Grecia luego de 24 horas
Luego de permanecer a la deriva en el mar Jónico durante 24 horas, una mujer salvadoreña fue rescatada por las autoridades de Grecia, y posteriormente la trasladaron a un hospital.
Por la mañana del viernes 9 de octubre las autoridades portuarias de Zakynthos, Katakolo y Pylos, Grecia, recibieron una alerta sobre una mujer extranjera que cayó al mar desde un crucero que portaba banderas de las Bahamas.
Después de esto, el Centro Unificado de Coordinación de Búsqueda y Rescate (EKSED) comenzó con un plan de emergencia local para labores de búsqueda y rescate para localizar a la mujer salvadoreña de 44 años de edad.
En esta labor de localización y rescate se contó con la participación de:
- Una embarcación de rescate (N/G) de la Guardia Costera Helénica
- Un buque patrullero (HCV) de la Guardia Costera Helénica
- Barcos que pasaban por la zona
- Un helicóptero Super Puma de la Fuerza Aérea Helénica
El buque de carga MSC ROSSELLA III, con bandera de Madeira, fue el que localizó a la mujer en estado consciente dentro de un salvavidas, por lo que la rescataron y le diern primeros auxilios.
La mujer fue trasladada por una ambulancia de EKAB al Hospital General “Andreas Papandreou” de Prygos para que recibiera la atención médica necesaria, mientras que la a Autoridad Portuaria de Katakolo continúa con la investigación preliminar.
Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre el estado de salud de la mujer salvadoreña que cayó del crucero, y tampoco se ha determinado la razón por la cual cayó de la embarcación a mar abierto.
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