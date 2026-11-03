Demócratas ganan gubernatura de Georgia después de 28 años de gobiernos republicanos

La candidata demócrata Keisha Lance Bottoms ganó la gubernatura de Georgia en las elecciones de este martes 3 de noviembre, con lo que su partido recuperará el control del gobierno estatal después de más de dos décadas de administraciones republicanas.

Bottoms derrotó al empresario republicano Rick Jackson, quien reconoció su derrota y felicitó a la demócrata. La victoria también representa un hecho histórico para Estados Unidos, pues se convertirá en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora de un estado del país.

El resultado pone fin a una etapa de gobiernos republicanos que comenzó después de que el demócrata Roy Barnes perdió la reelección en 2002. Desde entonces, Georgia había sido gobernada por los republicanos Sonny Perdue, Nathan Deal y Brian Kemp.

#ÚLTIMAHORA: La demócrata @KeishaBottoms gana la carrera por la gubernatura de Georgia en una sorprendente y histórica sorpresa!!



Lance Bottoms es la primera mujer y la primera persona negra elegida gobernadora de Georgia. Trump recibió el repudio total en las urnas !!#Georgia… pic.twitter.com/rKOJmHRrBa — Valy 🎩🎭 (@liderfiscal) November 4, 2026

¿Quién es Keisha Lance Bottoms?

Keisha Lance Bottoms, de 56 años, es una política demócrata que ganó reconocimiento nacional durante su gestión como alcaldesa de Atlanta, cargo que ocupó de 2018 a 2022.

Antes de llegar a la alcaldía, formó parte del Concejo Municipal de Atlanta y desarrolló una trayectoria en el ámbito jurídico. Posteriormente, se incorporó al gobierno del expresidente Joe Biden, donde se desempeñó como asesora principal y directora de la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca.

Su triunfo representa también un cambio en la historia política de Georgia, un estado considerado clave en las contiendas electorales estadounidenses por su competencia entre demócratas y republicanos.

¿Qué propone la nueva gobernadora de Georgia?

Durante su campaña, Bottoms planteó una agenda enfocada en ampliar el acceso a los servicios de salud, reducir los gastos de las familias y mejorar las condiciones de vivienda y educación.

Entre sus principales compromisos destacó la expansión de Medicaid, el programa de cobertura médica para personas de bajos ingresos, así como elevar el salario mínimo estatal a 15 dólares por hora.

También propuso impulsar un fondo estatal para vivienda asequible y ofrecer educación gratuita en universidades comunitarias y centros de formación técnica.

En contraste, su rival republicano Rick Jackson centró parte de su campaña en reducir los impuestos, fortalecer la seguridad pública y disminuir las regulaciones gubernamentales.

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MSL