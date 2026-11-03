¿Dónde está la Parroquia de la Virgen de Guadalupe de Uruguay, que visitará el Papa León XIV?

¿Dónde está la Parroquia de la Virgen de Guadalupe de Uruguay?

Una confusión surgió luego de que el papa León XIV informara que realizaría una visita a la Parroquia de la Virgen de Guadalupe, pues pese a que muchos esperaban que fuera la ubicada en la Ciudad de México, realmente era la de Uruguay.

Debido a que se aclaró que el papa León XIV no visitará la Basílica de Guadalupe en México, hasta el momento no se ha confirmado o descartado una posible visita del pontífice en el país.

La visita a la parroquia uruguaya formará parte de las visitas programadas para el papa León XIV, quien pasará por Argentina, Perú y Uruguay desde el 6 hasta el 17 de noviembre del 2026.

León XIV aseveró que el contienente ha sido uno de los que han presenciado varios momentos de su vida, por lo que espera que su viaje por Sudamérica “sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas y renovar nuestro compromiso”.

Esta breve gira por Sudamérica se da después de que el papa fuera intervenido quirúrgicamente con éxito por un diagnóstico de cáncer de pulmón, de la cual se está recuperando sin necesidad de un tratamiento oncológico adicional.

¿Dónde está la Parroquia de la Virgen de Guadalupe de Uruguay?

La Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe es conocida como la parroquia de Casavalle, cuenta con mucha importancia social, y esta se ubica al noreste de Montevideo, Uruguay, en Barrio Borro.

Esta parroquia se ubica en 12300 Montevideo, Departamento de Montevideo, Uruguay, y de acuerdo con la información que se conoce, la construcción se culminó en 1987, bajo la devoción de Nuestra Señora de Guadalupe.

Parroquia de la Virgen de Guadalupe de Uruguay ı Foto: Captura de pantalla

Además, la Catedral Metropolitana de Montevideo ya se está preparando para la visita del pontífice, en la que se reunirá con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas y los seminaristas del país.

Ante la llegada del papa León XIV, la Iglesia Católica de Uruguay compartió una rifa llamada “Una Gran Alegría”, la cual ayudará a hacer posible la visita del papa, y también contará con 14 premios para los participantes.

UNA GRAN ALEGRÍA: ¡PARTICIPÁ DE LA RIFA Y AYUDÁ A HACER POSIBLE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV!



🇺🇾🇻🇦 Con tu número de la rifa "Una Gran Alegría" colaborás para hacer posibles los encuentros con el papa León XIV en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre.



¡Y además participás por 14… pic.twitter.com/eAyxmS40aX — Iglesia Católica Uruguay (@iglesiauy) November 3, 2026

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