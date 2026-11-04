VIDEO | Así fue el choque de helicópteros en el Everest

Dos helicopteros colisionaron cerca del campamento base del monte Everest, y este terrible accidente provoó la muerte de un turista y las lesiones de tres personas que se encontraban a bordo de estas aeronaves.

El choque quedó registrado en video, y en este se ve el momento exacto en el que el helicópeto de color rojo con verde choca con el helicópetor de color azul con plateado mientras ambos intentan aterrizar.

Pese a que se puede apreciar que el helicóptero rojo intenta alejarse del otro mientras descienden, aparentemente las hélices de ambos inevitablemente chocan una con otra, provocando el colapso de ambas aeronaves.

दुःखद 😱

सोलुखुम्बुमा दुई हेलिकोप्टर ठोक्किए, एकजनाको मृत्यु

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुका अनुसार दुर्घटनामा एक विदेशी नागरिकको मृत्यु भएको र एक जना घाइते भएका छन् । pic.twitter.com/qf46O7I8iv — Bhupendra Kshatri (@bhupen07) November 3, 2026

¿Qué pasó en el choque de helicópteros en el Everest?

Dos helicópteros se estrellaron alrededor de las 08:15 horas del 3 de noviembre, y este evento fue captado por la cámara meteorológica que se encontraba haciendo una transmisión en vivo.

El jefe de distrito de Solukhumbu, Kaman Thapa Magar, informó que el accidente ocurrió en el helipuerto de Feriche, ubicado en el valle de Khumbu, en la región de Sagarmatha.

De acuerdo con la información disponible, Vasanth Kumar Balaramudu, un turista indio de 47 años de edad que viajaba en el helicóptero Fishtail Air, perdió la vida en el incidente aéreo.

Choque de helicopteros en el Everest ı Foto: Captura de pantalla

Mientras que las tres personas que resultaron lesionadas son Shailesh Krishna Patel, un neozelandés de origen indio de 49 años, y los pilotos nepaleses Rabindra Prajapati, de Fishtail Air, y Prajwal KC, de Air Dynasty.

El piloto de Fishtail Air, Rabindra Prajapati, fue trasladado a Katmandú para recibir tratamiento adicional; mientras que el piloto de Air Dynasty, Prajwal KC, y el neozelandés, Shailesh Krishna Patel, reciben tratamiento en Lukla.

La policía de Nepal compartió una serie de imágenes en las que se pueden observar más de cerca los daños de ambos helicópteros que fueron resultado del choque, y el momento en el que trasladaron el cuerpo del turista que lamentablemente perdió la vida.

Choque de helicopteros en el Everest ı Foto: Captura de pantalla

Este terrible incidente ha encendido las alertas sobre la seguridad que existe en las operaciones con helicóperos en la zona de senderismo del Everest, así como en la coordinación de vuelos en dichas zonas.

La Autoridad de Aviación Civil de Nepal informó que uno de los helicópteros voló desde Lukla hacia el Everest, mientras que el otro regresaba desde Gorakhpur hacia el campamento base.

Pese a que hasta el momento no existe una versión oficial sobre lo ocurrido durante el intento de aterrizaje simultáneo en Feriche, se señala de manera preliminar que las élices de ambos helicópteros chocaron.

Sin embargo, la información relacionada con la causa detrás del accidente debe ser determinada después de una investigación técnica oficial, incluyendo las decisiones que se tomarán tomando en cuenta los códigos de vuelo.

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