La periodista Yoani Sáchez fue liberada luego de permanecer más de nueve horas detenida; señalan que fue interceptada por autoridades cuando salía de su residencia para realizar compras habituales.

De acuerdo con información de medios cubanos, Yoani Sánchez tuvo la oportunidad de informar a sus compañeros de trabajo que habría sido detenida cuando salía de su domicilio ubicado en Nuevo Nedado.

Asimismo, señalaron que algunos vecinos les informaron que un agente de la Seguridad del Estado, identificado con el nombre de Bruno, había sido visto en el edificio previo a que se diera la detención de la periodista.

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Por medio de sus redes sociales, Yoani Sánches compartió que ya se encontraba a casa, y agradeció la solidaridad y difusión que recibió “la arbitraria detención” que recibió este jueves.

“Mañana daré detalles de lo ocurrido pero, sobre todo, contaré lo que vi en esos calabozos: como periodista narraré el dolor y la total desprotección en la que viven los que no tienen visibilidad pública” señaló la periodista.

#Cuba Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes. — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) November 5, 2026

¿Quién es Yoani Sánchez?

Yoani María Sánchez Cordero nació el 4 de septiembre de 1975 en La Habana, Cuba, y es conocida por ser una periodista y filóloga que ganó reconocimiento grabias a su bol Generación, en el que criticaba directamente al gobierno de su país.

Hija de los militantes comunistas illiam Sánchez y María Eumelia Cordero, Yoani ha destacado por su trabajo literario crítico incluso desde que estudiaba, pues su tesis universitaria “Palabras bajo presión. Un estudio sobre la literatura de la dictadura en Latinoamérica” también desató fuertes reacciones.

Pese a que comenzó su vida dentro de la literatura más enfocada a un público infantil, con el paso de los años, y tras casi ser desterrada por salir sin permiso especial de Cuba, decidió comenzar con el blog que incluso fue traducido a diecisiete idiomas.

Debido a la gran importancia que Generación ganó en Cuba, Sánchez Cordero ganó reconocimientos internacionales como el Premio Ortega y Gasset de periodismo digital en el 2008, y como una de las personas más influyentes en el mundo.

Sánchez Cordero no ha detenido su pluma sin importar los problemas que esto le ha traido con las autoridades de su país, las cuales incluso pernaecían fuera de su edificio para vigilarla.

La postura de Yoani Sánchez la llevaron a ser nombrada por Fidel Castro como “una joven cubana que realiza una labor de zapa y prensa neocolonial de la antigua metrópoli española que la premia”.

Impedida de salir de mi casa por la policía política #Cuba #SOSCuba pic.twitter.com/4QkgILE2X6 — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) March 16, 2026

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