Choque de trenes en Praga deja al menos 46 heridos, la mayoría con lesiones leves.

Dos trenes de pasajeros chocaron de frente este martes 17 de noviembre cerca de la Estación Central de Praga, en República Checa, con un saldo de 46 personas heridas, cuatro de ellas con lesiones graves que ponen en riesgo sus vidas, de acuerdo con los servicios de emergencia locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas (tiempo local), durante la hora pico, sobre un puente ubicado en la calle Seifertova, a pocos metros de la principal terminal ferroviaria de la capital checa.

Ambos convoyes circulaban a baja velocidad al momento del impacto, lo que evitó que el choque provocara víctimas mortales.

Accidente deja 46 heridos, la mayoría leves

De acuerdo con el balance de los servicios de emergencia, además de los cuatro pasajeros con heridas graves, 12 personas sufrieron lesiones de consideración moderada y otras 30 presentaron heridas leves. Entre los lesionados se encuentran los conductores de ambos trenes.

La agencia nacional de noticias CTK informó que 16 ciudadanos extranjeros fueron trasladados a hospitales.

#Últimahora 🇨🇿 Choque por alcance entre dos trenes en la Estación Central de #Praga deja docenas de heridos, algunos de gravedad. #Prague #RepúblicaCheca pic.twitter.com/YxAIwK5KMh — eSPAINews (@eSPAINews_) November 17, 2026

Tras el impacto, los equipos de rescate desplegaron más de diez ambulancias, cuatro unidades con personal médico y un equipo especializado para la evacuación.

Las labores permitieron retirar a todos los pasajeros de los convoyes y trasladar a los heridos a distintos centros hospitalarios de Praga. El operativo concluyó durante la mañana, aproximadamente dos horas después del accidente.

Investigan causas; paso de un tren durante señal en rojo, principal línea

Por su parte, el ministro de Transportes, Ivan Bednarik, calificó el choque como un incidente muy grave y señaló que, de acuerdo con las primeras versiones, uno de los trenes habría pasado una señal ferroviaria en rojo .

Sin embargo, evitó confirmar si el accidente se debió a una falla técnica o a un error humano.

Two passenger trains collided at low speed near Prague Main Railway Station on Tuesday morning in Prague, Czech Republic. Four people suffered serious injuries, and about 42 escaped with minor injuries.



Rail services were suspended, and investigators are examining the cause.… pic.twitter.com/8fqkC6WOem — GeoTechWar (@geotechwar) November 17, 2026

En tanto, la Policía y la Inspección Ferroviaria iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias de la colisión y establecer posibles responsabilidades.

Como consecuencia del accidente, el servicio ferroviario en la línea afectada quedó suspendido, mientras que otros trayectos desde y hacia la estación central registraron interrupciones.

Los trenes de larga distancia fueron desviados hacia otras terminales de Praga y las autoridades recomendaron utilizar rutas alternativas.

Finalmente, Ferrocarriles Checos anunció que ofrecerá indemnizaciones a los pasajeros afectados por las lesiones personales y los daños materiales derivados del accidente.

Con información de Europa Press y BBC.

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