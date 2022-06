"Es una completa y total mentira": Trump critica a comisión del asalto al Capitolio

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, arremetió contra la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero de 2021, al considerar sus esfuerzos como una “producción teatral de ficción política partidista” ; además de insinuar sus planes para postularse nuevamente al poder e insistir que nunca ha hecho algo malo.

Lo anterior en su primera presentación en público desde el inicio de sus audiencias para sacar a la luz sus intentos de socavar la democracia y mantenerse como mandatario, este viernes.

Lo que están viendo es una completa y total mentira. Un fraude total y absoluto Donald Trump, expresidente de EU

En el evento “Camino a la Mayoría” de la Coalición Fe y Libertad, desestimó las imágenes de video y los testimonios presentados por la comisión, incluidas las versiones de primera mano de altos asesores y familiares.

Acusó que las evidencias habían sido editadas de forma selectiva, por lo que minimizó la insurrección, afirmando que se trató de “una simple protesta que se salió de control” .

La presencia de Trump en un evento que desde hace tiempo es considerado un campo experimental para los aspirantes a la presidencia, llega en un momento en que ha estado sopesando activamente cuándo podría lanzar formalmente otra campaña por la Casa Blanca.

Aunque sus aliados insisten en que aún no ha tomado una decisión final sobre sus planes, Trump lleva meses divulgando sus intenciones, y el viernes continuó insinuándolas.

”¿Alguien quiere que me postule a presidente?” , preguntó a la multitud, desatando más aclamaciones, de acuerdo con The Associated Press.

Trump dice que le faltó 'coraje' a Mike Pence

El día después de las últimas audiencias en el Congreso de EU sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, por parte de los partidarios de Donald Trump, el expresidente criticó las acciones de Mike Pence ese día; expuso que a su vicepresidente le había faltado coraje .

Las audiencias detallaron las formas en que el empresario instó a sus seguidores a volverse contra Pence por rechazar sus solicitudes de negar los resultados de las elecciones de noviembre de 2020, antes de que irrumpieran en el Capitolio, peleando con la policía mientras algunos coreaban "¡Cuelguen a Mike Pence!".

Mike Pence tuvo la oportunidad de ser grandioso. Tuvo la oportunidad de ser, francamente, histórico Donald Trump, expresidente de EU

Con información de AP y Reuters

MAEP