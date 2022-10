Mujer observa en su celular a dos ladrones robando en su casa

Una mujer del condado de Orange, Estados Unidos, vio en su celular como dos ladrones robaban en su casa, esto gracias a su sistema de vigilancia.

La víctima salió con su hija a cenar el jueves por la noche, cuando recibió una notificación que decía que una cara desconocida estaba dentro de su casa.

“Así que rápidamente miré mi teléfono y pude ver a un hombre caminando por mi sala multiuso”, dijo la mujer llamada Tamara Schlachter a medios locales.

Schlachter explicó que los intrusos irrumpieron por la puerta corrediza de vidrio trasera y la hicieron pedazos. Por estos hechos, la mujer y su hija llamaron de inmediato al 911 y denunciaron lo que estaba sucediendo.

No tenemos claro por qué la alarma originalmente no sonó”, dijo Schlachter. "De alguna manera subieron las escaleras sin que los sensores se activaran, pero no estamos muy seguros de por qué. Pero cuando miramos las imágenes, estuvieron allí durante 14 minutos".

A pesar de una rápida respuesta de los agentes del alguacil del condado de Orange, Schlachter dice que los hombres robaron dinero en efectivo y alrededor de $20,000 a $30,000 dólares (cerca de medio millón de pesos) en joyas antes de escapar.

