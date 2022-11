“Vigilantes”, fake news, hackeo y legalidad del voto, lo riesgos en elecciones en EU

Aunque el gobierno de Estados Unidos descartó amenazas creíbles a unas horas de que comenzara la contienda para renovar la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y más de 30 entidades, políticos y electorales reconocen riesgos en la jornada de este martes.

Entre estas acciones destaca la presencia de presuntos “vigilantes” para intimidar a la población o para estar pendientes del funcionamiento de las máquinas electrónicas, pues en el menos tres entidades ya se registraron fallas, lo que podría ser motivo para algunos de señalar irregularidades y hasta posible fraude.

De acuerdo con autoridades y medios estadounidenses en Arizona, en donde se vota por gobernador, se detectaron fallas en los tabuladores, pues éstos no leen algunas de las boletas, hecho por el que el presidente de la Junta de Supervisores de Maricopa, William Gates, aclaró que hay alternativas y las papeletas que no se vean reflejadas en el sistema puede ser entregadas en urnas especiales para contabilizarlas después, de acuerdo con The Hill, sin que ello represente un riesgo en la transparencia del procesos.

Hecho que se repitió en Texas y en Nueva Jersey. En el primer punto algunas máquinas de votación no pudieron ser usadas debido a que se detectó una falla por los horarios, pues algunas no actualizaron su sistema y se detectó una falta de sincronización para operar , falla que aseguran tampoco pone en riesgo el proceso; mientras que en la segunda entidad la Junta Electoral dijo que por fallas en las máquinas se vieron obligados a cambiar las boletas.

Sobre la presencia de personas que afirman vigilar el proceso, algunos electores admiten un clima de tensión al ingresar a centros custodiados o temores de violencia por posibles choques con estas personas. Y en esta tónica el Departamento de Justicia solicitó monitorear al menos tres sitios electorales en Florida, hecho que rechazó el gobernador Ron DeSantis, quien va por la reelección.

En tanto, algunos medios como The Washington Post reportan un aumento en la desinformación en redes sociales y en sitios web, luego de que circularan videos de fake news sobres supuestas impedimentos para votar, mismos que sólo afectan a los republicanos, aliviando la polarización en el país.

Dicha información presuntamente se originó en foros extremistas, mismos que sostienen que el expresidente Donald Trump fue víctima de un fraude en 2020, por lo que no descartan que este escenario se repita.

Además, la Agencias de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés) monitorea el proceso para detectar posibles amenazas como hackeos o fallas en ciberseguridad, esto un día después de que un líder ruso admitiera que ese régimen ha interferido en elecciones previas de EU y podrían seguir haciéndolo.