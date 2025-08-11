13.7 millones de personas siguieron por TV abierta la Gala Dominical de LCDLF

Apenas es la segunda semana y La Casa de los Famosos México ya acaparó la atención en todas las plataformas, gracias a las reacciones generadas por los enfrentamientos entre las celebridades que habitan los cuartos Día y Noche.

El pasado domingo, Adrián Di Monte, de la habitación Noche, se convirtió en el segundo eliminado de esta tercera temporada. En dicha Gala de Eliminación se alcanzaron más de 11.2 millones de votos y 13.7 millones de personas de audiencia en TV, manteniéndose como la emisión más vista.

¡La segunda gala de eliminación de @LaCasaFamososMx lideró audiencia dominical con 13.7 millones de personas! ❤️‍🔥



Volvimos a romper récord: +11.2 millones de votos, un 57% más que la semana anterior.



¡Gracias por su preferencia!#LCDLFMX #TUPrensa pic.twitter.com/O1JKpHFRmy — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) August 11, 2025

Después de haber sido el nominado con más posicionamientos en contra y el primer salvado por el público, Alexis Ayala regresó a la casa más fuerte y convertido en el líder y estratega del Cuarto Noche. Mar Contreras, su compañera de habitación, resultó la segunda sobreviviente de la nominación y ambos fueron recibidos con gritos de emoción por su team, que ahora quedó integrado por Abelito, Aldo de Nigris, El Guana y Aaron Mercury.

Por su parte, Priscila, la única del cuarto Día nominada, salió triunfante de la puerta giratoria ante la alegría de sus compañeros Ninel Conde, Facundo, Mariana Botas, Elaine Haro, Dalilah Polanco y Shiky.

Así, los dos bandos conformados por los 13 habitantes sobrevivientes de la casa quedaron bien definidos y convencidos de que el juego de ahora en adelante será una lucha frontal entre cuartos.

La Casa de los Famosos México se ha convertido en un fenómeno social y mediático al adentrarse en la realidad de una casa habitada por un grupo de personalidades que, aisladas totalmente del mundo exterior, conviven 24 horas al día, sabiendo que todo lo que hacen es observado. La estrecha convivencia y el reto de no ser eliminados, genera un ambiente lleno de tensión, donde las emociones se amplifican y se vuelven más intensas.

La euforia por lo que pasa dentro y fuera de la casa más famosa de México está desatada. En cada Gala de Nominación y de Eliminación, los espectaculares vestuarios de Galilea Montijo, la conductora principal de este exitoso reality, generan conversación en redes sociales. Además de que las interacciones de los millones de fans de ambos bandos han posicionado en varias ocasiones al programa como tendencia número uno a nivel nacional

LCDLFMx es una producción de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog. Se transmite de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5 y los domingos a las 20:30 horas las estrellas. También puede ser vista en vivo por la plataforma ViX, con transmisiones en vivo 24/7.

cehr