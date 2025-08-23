Mexicana recibe su tercer avión Embraer E195-E2 de cara al Mundial 2026

La aerolínea Mexicana de Aviación recibió este sábado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el tercer avión de su nueva flota, un Embraer E195-E2, matricula XA-MXC, con capacidad para 132 pasajeros, procedente de Brasil, sede del fabricante aeronáutico.

La aeronave forma parte de los 20 aviones adquiridos para modernizar la flota de la aerolínea estatal y que, de acuerdo con su director, Leobardo Ávila Bojórquez, permitirá atender la demanda de conectividad que traerá consigo la Copa Mundial de Futbol 2026, cuyas sedes en México serán la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Estamos en un plan perfectamente bien definido, con lo cual a nosotros nos va a dar un esquema para poder manejar esta conectividad y poder responder a la demanda que se va a realizar, sobre todo en esas fechas, previas al Mundial, durante y después de esa justa deportiva de gran trascendencia para nuestro país, porque va a ser una gran fiesta nacional, en la cual Mexicana se incorpora con mucho entusiasmo”, expresó.

En noviembre y diciembre esperan la llegada de dos aeronaves Embraer

Durante la ceremonia de recepción se realizó el tradicional bautizo del nuevo avión, que estuvo acompañado de las dos aeronaves Embraer, con matriculas XA-MXA y XA-MXB, recibidas previamente en el AIFA.

Mexicana estrenará las nuevas aeronaves con un vuelo inaugural del XA-MXC, a las 10:00 horas del próximo 25 de agosto desde el AIFA con destino a Tulum, Quintana Roo.

Ávila Bojórquez sostuvo que Mexicana está lista para conectar al país a través de un “triángulo virtuoso: accesibilidad, comodidad y puntualidad”.

Además, adelantó que dos aeronaves Embraer E195-E2 llegarán antes de concluir el año, en noviembre y diciembre, mientras la aerolínea se encuentra en condiciones de entregar aviones Boeing 737-800 NG a la Fuerza Aérea Mexicana, en el marco del plan estratégico de renovación.

El titular de la línea aérea subrayó que con esta flota de última generación “Mexicana se incorpora con mucho entusiasmo con todas las capacidades que tiene, manteniendo a México conectado y llevando prosperidad compartida en cada una de las regiones donde opere”.

Bienvenida de la tercera aeronave EMBRAER E-195E2 de Mexicana Bienvenida de la tercera aeronave EMBRAER E-195E2 de Mexicana de Aviación en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Santa Lucía Edo. Méx. #Mexicana #LaPrimeraSiempreSeráLaPrimera Gobierno de México Mexicana Vuela Publicado por Mexicana Vuela en Sábado, 23 de agosto de 2025

