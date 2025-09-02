AICM reabre pista tras desalojar encharcamientos; mantiene recomendaciones a usuarios ante lluvias

Una de las terminales del AICM, en una fotografía ilustrativa.

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) informó la reapertura de una pista luego de trabajos para mitigar las afectaciones por las lluvias que se registran la Ciudad de México.

Se trata de la pista 05R-23L, en la que encharcamientos afectaron las operaciones aéreas desde las 20:15 horas de este martes.

Mientras se realizaban labores para desalojar el agua, el AICM operó de manera segura con la pista 05L-23R.

TE RECOMENDAMOS: Invierten en modernización de equipos AICM va por inversión de 50 mdp para unidades de desazolve

#ArptoBJInforma

A partir de las 22:00 se reanudaron operaciones en la pista 05R-23L.

Mantente en contacto con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 3, 2025

Previamente, ante la persistencia de lluvias, el AICM recomendó a las personas usuarias tomar precauciones, anticipar sus llegadas y utilizar vías alternas ante afectaciones en calles y avenidas en inmediaciones de la terminal aérea.

“Las lluvias en la CDMX persistirán esta noche y madrugada de mañana, según los reportes climatológicos. Si tienes un vuelo programado en las siguientes horas y días, te recomendamos tomar precauciones”, indicó a través de la red social X.

Ante posibles afectaciones, recomienda a pasajeros mantener contacto con las aerolíneas para consultar el estatus de sus vuelos.

#ArptoBJInforma



Las lluvias en la CDMX persistirán esta noche y madrugada de mañana, según los reportes climatológicos.



Si tienes un vuelo programado en las siguientes horas y días, te recomendamos tomar precauciones.



Las lluvias pueden causar afectaciones en calles y avenidas… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 3, 2025

AICM va por inversión de 50 mdp para unidades de desazolve

Por otra parte, el AICM señaló que invertirá 50 millones de pesos para la compra de tres vehículos hidroneumáticos de desazolve con diversas capacidades con el fin de mejorar la respuesta de la terminal aérea frente a contingencias climáticas.

La primera adquisición será un equipo pesado tipo camel para el desazolve de alcantarillas y limpieza de sistemas de agua por medio de alta presión con una capacidad de succión de 9 mil 200 litros; asimismo, adquirirá dos unidades con las mismas características sólo que sus funciones de almacenamiento son de 14 mil litros cada una. Con la compra de estos equipos el AICM tendrá un total de siete vehículos.

Unidades de desazolve adquiridas por el AICM. ı Foto: X, @AICM_mx

Además de estas compras, desde el 1 de octubre 2024 hasta el 30 de junio de 2025, se realizaron diversas modernizaciones a la infraestructura aeroportuaria del recinto, según datos del Primer Informe de Gobierno 2024-2025.

En el AICM se rehabilitaron las pistas, calles de rodaje y terminales; adicionalmente, de acuerdo con el informe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya se puso en marcha el compromiso 87 de los 100 que propuso durante su campaña presidencial, puesto que ya se iniciaron las obras de remodelación en ambulatorios y salas de última espera, migración y aduana, “así como de reclamo de equipaje, con una inversión de 3 mil 784 millones de pesos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr