AICM va por inversión de 50 mdp para unidades de desazolve

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) señaló que invertirá 50 millones de pesos para la compra de tres vehículos hidroneumáticos de desazolve con diversas capacidades con el fin de mejorar la respuesta de la terminal aérea frente a contingencias climáticas.

La primera adquisición será un equipo pesado tipo camel para el desazolve de alcantarillas y limpieza de sistemas de agua por medio de alta presión con una capacidad de succión de 9 mil 200 litros; asimismo, adquirirá dos unidades con las mismas características sólo que sus funciones de almacenamiento son de 14 mil litros cada una. Con la compra de estos equipos el AICM tendrá un total de siete vehículos.

“La adquisición de estos activos representa un monto aproximado de 50 millones de pesos, provenientes de recursos autogenerados y forma parte de las inversiones de modernización de equipamiento del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México”, indicó a través de sus redes sociales.

Unidades de desazolve adquiridas por el AICM. ı Foto: X, @AICM_mx

AICM rehabilita infraestructura aeroportuaria

Además de estas compras, desde el 1 de octubre 2024 hasta el 30 de junio de 2025, se realizaron diversas modernizaciones a la infraestructura aeroportuaria del recinto, según datos del Primer Informe de Gobierno 2024-2025.

En el AICM se rehabilitaron las pistas, calles de rodaje y terminales, se adquirió “equipo de seguridad y se reforzaron edificios, en 2024 el AICM fue el tercer aeropuerto más puntual a nivel mundial y en el primer semestre de 2025 se alcanzó un índice de puntualidad de 88 por ciento en promedio, y se obtuvo un aumento de 5.0 por ciento en carga movilizada (un total de 157,648.7 toneladas)”.

Asimismo, en mayo pasado se realizó el incremento temporal de 43 a 44 operaciones por hora, destacó el documento.

Unidades de desazolve adquiridas por el AICM. ı Foto: X, @AICM_mx

Adicionalmente, de acuerdo con el informe que presentó el lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya se puso en marcha el compromiso 87 de los 100 que propuso durante su campaña presidencial, puesto que ya se iniciaron las obras de remodelación en ambulatorios y salas de última espera, migración y aduana, “así como de reclamo de equipaje, con una inversión de 3 mil 784 millones de pesos… Y el radar meteorológico en Texcoco se encuentra en las últimas pruebas de funcionamiento para entrar en operación en septiembre de 2025”.

#ArptoBJinforma



Con el fin de mejorar la respuesta del aeropuerto ante contingencias por lluvias, se dio comienzo a los procedimientos para la ampliación y renovación de los equipos de desazolve, que contempla la adquisición de un vehículo hidroneumático de desazolve, tipo camel… pic.twitter.com/0x1ymoMyuq — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 2, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr