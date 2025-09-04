AMS ayudará a ahorradores de Came… hasta que concluya investigación de autoridades

El alza de precios modifica los hábitos de consumo y ahorro de los ciudadanos.

Jiutepec, Morelos.- — La Asociación Mexicana de Sofipos (AMS, antes Amsofipo) apoyará y responderá los cuestionamientos de los ahorradores defraudados por Came, pero lo hará una vez que las autoridades judiciales concluyan la investigación del caso, así lo afirmó Miriam Chávez, directora General de la institución.

“En el momento en que se vaya aclarando el proceso. No hemos contestado porque necesitamos que la investigación de la autoridad esté clara”, dijo la directora.

“Nosotros no tenemos esa facultad de presionar o revocar”, añadió.

Explicó que cuando los mecanismos ya se hayan activado y concluido las investigaciones, entonces ayudarán a que se habilite el fondo de protección a los clientes de las sofipos, mejor conocido como “prosofipo”, que cubre hasta un monto de 213 mil pesos ahorrados en una institución de este tipo y por ahorrador.

La directora señaló que dicho fondo tampoco es de su jurisdicción pero que estarán pendientes para hacer cumplir los derechos de los exclientes de la sofipo.

“Están en su derecho de exigir y nosotros los escuchamos”, dijo Chávez a los ahorradores.

Sin embargo, Lizbeth Morales, ahorradora de Came y que exige la devolución de sus ahorros comentó: “nos han escuchado mucho pero nadie nos soluciona”.

Came es una financiera con más de 31 años de trayectoria. Dejo de operar el pasado abril, dejando a trabajadores y clientes en plena incertidumbre.

El 20 de abril se realizó la primera movilización de ahorradores a las afueras de las instalaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde exigieron respuestas por parte de la autoridad.

Después, el 13 de junio la CNBV informó que intervino a la sofipo y asignó a Alfonso Ascencio como interventor, quien informó que en un plazo máximo de seis meses daría información a los ahorradores.

Los afectados ya se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, donde Pablo Coballasi, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (Amexcap), aseguró que se planeó un fraude en la institución.

Desde entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inició una investigación en contra de directivos de Came, además señaló que persiguen el envío de recursos procedentes de la sofipo a países del extranjero, aunque no mencionaron a cuales.

En busca de obtener más respuestas y sobretodo acciones, los ahorradores acudieron a la Décima Convención de Sofipos, que se está llevando a cabo en Jiutepec, Morelos.

