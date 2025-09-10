SE va por imponer aranceles ‘máximos permitidos’ a vehículos chinos: serían del 50%

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que las importaciones de vehículos asiáticos, principalmente chinos, podrían tener un arancel de hasta 50 por ciento, ya que, el costo que se reporta al ingresar al país se encuentra por debajo de los precios de referencia; asimismo, destacó que se busca incrementar las tarifas de alrededor de mil 463 fracciones con la intención de proteger la industria nacional y más de 320 mil empleos.

“Lo que vamos a hacer es subirlo al máximo permitido. Me estabas preguntando si vamos a aplicar arancel a los vehículos provenientes de Asia y en particular China. Ya tienen arancel. El arancel de 20 por ciento, en fin, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar al más alto que nos permite la Organización Mundial de Comercio (OMC) que llega hasta el 50 por ciento”, añadió el funcionario.

Además, de aplicarse a autos ligeros, se pretende que paguen tarifas las importaciones de autopartes, porque a pesar de que México tiene consolidada esta industria, siguen llegando mercancías por debajo de los precios de referencia.

“Cuando llega un producto a tu país por debajo del precio de referencia, si es un solo producto, haces una investigación antidumping, un solo producto. Pero si son muchos, ¿qué haces? Modificas tu arancel. Porque sino la industria nacional está en desventaja, entonces, por esa razón estamos tomando esa medida”, destacó.

El funcionario federal dijo que se envió la iniciativa para imponer aranceles en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), porque si bien, se pudo hacer mediante decreto, a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le interesa que el Congreso lo discuta.

También, externó que, otros sectores deben protegerse como lo es el siderúrgico, de textiles y calzado, plásticos, electrodomésticos, juguetes, muebles, vidrio y cosméticos, entre otros; reiteró que son mil 463 fracciones que equivalen al 8.6 por ciento de las importaciones que hace México.

“¿Qué buscamos con todo este paquete? Proteger, más o menos, 320 mil empleos, ¿Cómo calculamos esto? Bueno, si ustedes ven la experiencia de la industria textil y del calzado, los últimos años perdimos 80 mil empleos. ¿Por qué? Porque tenemos precios irrisorios. Son prácticas contrarias al comercio libre y justo”, agregó.

Ebrard Casaubón dijo que si el Congreso de la Unión aprueba la iniciativa, entraría en vigor 30 días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con una vigencia del próximo año fiscal o hasta que el Poder Legislativo lo modifique.

“En el transitorio se establecen plazos y pues depende del Congreso si lo aprueba con esa estructura o si lo modifica, habrá que esperar a que el Congreso lo resuelva y se apruebe ese transitorio que dice: el presente decreto entrará en vigor a los 30 días naturales posteriores al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, si lo aprueban, pues 30 días después entraría en vigor, ya queda para todo el ejercicio fiscal del año que entra o hasta que no lo vuelva a modificar el Congreso”, puntualizó.

Y luego de los señalamientos de algunas organizaciones empresariales de que si se aumentan los aranceles podrían reducirse las inversiones, el titular de Economía reiteró que con “casi toda medida de protección pues va a haber alguien que piense que sería mejor no hacerlo, pero los números ahí están, es decir, los empleos”, pero que, si no se aplica una protección, “casi no puedes competir”.

