Estas son las tres marcas de pañales para adultos aprobadas por la Profeco

De acuerdo con el análisis realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se analizaron nueve marcas distintas de pañales desechables para personas adultas, de las cuáles solo tres obtuvieron una calificación excelente.

Las pruebas realizadas por la institución incluían:

Capacidad y velocidad de absorción

Regreso de la humedad

Resistencia del elástico

Resistencia de adhesividad de las cintas

Determinación del pH neutro

Además de esto, también se verificó que la información comercial incluida en el empaquetado de los pañales desechables estuviera completa y legible en español, y que marcara el número de pañales que contiene cada empaque.

#BoletínDePrensa Profeco pone a prueba pañales desechables para adultos.



El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor evaluó 32 modelos de #pañales tipo ropa interior, predoblados y anatómicos. Se analizaron aspectos clave como:



✅ Capacidad y velocidad de absorción

✅… pic.twitter.com/mKBRfRLSs2 — Profeco (@Profeco) September 21, 2025

¿Qué pañales son mejores para adultos mayores?

La Profeco analizó en total 32 modelos de nueve marcas distintas de pañales para adulto. De estos 32 modelos 12 fueron del tipo ropa interior (calzón), 10 fueron pañales predoblados, y 10 fueron pañales anatómicos.

En cuanto a los pañales tipo ropa interior (calzón) la marca Tena en sus modelos Pants maxi protect para mujer y Pants ultra protect unisex son los que obtuvieron una calificación excelente en su evaluación general.

Por el lado de los pañales tipo predoblado, los que obtuvieron una calificación excelente en su evaluación general son los de la marca Depend y Diapro.

En esta categoría la Profeco señala que existe una diferencia de costo entre ambas marcas, pues mientras una pieza de la marca Depend cuesta 12 pesos, una de la marca Diapro cuesta 10 pesos, lo que la coloca como el pañal para adulto más económico.

Mientras que en la categoría de pañales tipo anatómico para la incontiencia abundante la marca Depend fue la que se llevó la calificación excelente en la evaluación general, específicamente su modelo Derma protect.

Pañales para adultos aprobados por la profeco ı Foto: Especial

¿Cuántas horas aguanta un pañal para adulto?

Los pañales para adulto mayor se utilizan para controlar la incontinencia causada debido a la debilitación de sus músculos, o algunos daños en su sistema nervioso; por lo que se requiere que estos tengan una buena absorción que aporte comodidad y seguridad a los adultos que los utilicen.

Regularmente, un pañal para adulto puede durar entre dos y ocho horas en promedio. Este tiempo puede variar según el nivel de incontinencia de la persona que lo utilice.

Debido a esto, se recomienda revisar el pañal con frecuencia para evitar la irritación, y cambiarlo cada tres o cuatro horas. Sin embargo, también existen pañales para utilizar específicamente en la noche, lo que podría prolongar su periodo de uso.