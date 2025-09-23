Camimex va a las consultas del T-MEC

La Cámara Minera de México (Camimex) señaló que participará en las consultas de evaluación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el fin de que la minería sea reconocida como una actividad necesaria para América del Norte; además, para que en la exploración participe la Iniciativa Privada (IP).

“Ahora, dentro de este proceso de consultas, la Cámara efectivamente está preparando y está trabajando una propuesta para su inclusión dentro de estas discusiones hacia adelante. ¿Qué incluyen? Nada muy diferente a lo que acabo de comentar. Es necesario que exploremos para poder seguir produciendo minerales”, indicó Pedro Rivero, presidente de la Camimex, durante la presentación del estudio Relevancia del sector minero mexicano en el desarrollo económico nacional.

El Dato: La minería contribuye con el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto de México e impulsa a 192 sectores productivos de la economía nacional.

Destacó que, la minería mexicana cobra relevancia porque, “el día de hoy, el 90 por ciento de lo que se mina en México termina en una manufactura que va hacia Estados Unidos o Canadá” y es una actividad económica que da “resiliencia a todas las cadenas de suministro” .

En 2023, se reformó la “Ley Minera” y pasó a llamarse “Ley de Minería”, uno de los cambios sustanciales, que en ese momento, aprobó el Congreso de la Unión fue que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) sería el único organismo encargado de la exploración en todo el territorio mexicano con el fin de hacer una identificación y cuantificación de los recursos minerales.

En ese sentido, Rivero señaló que, “México tiene mucho potencial” para la exploración de minerales, pero limitarlo a que sólo el SGM lo haga significa que el dinero público sea usado para una actividad de alto riesgo. “Utilizar el dinero público para eso no es lo más eficiente del mundo” porque “la exploración requiere de grandes cantidades de inversión y tiene bajos niveles de retorno”.

Aunque, reconoció que, el SGM es una institución profesional y “está perfectamente capacitado para hacer muy buena exploración, lo han hecho y han sido exitosos”.

De acuerdo con el estudio que se presentó en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la minería contribuye con 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y “conecta a 192 sectores productivos y es un eje fundamental que da sustento a industrias estratégicas”.

Asimismo, es un sector que ofrece puestos de trabajo especializados, y actualmente da empleos directos a más de tres millones de personas y 14 millones “a lo largo de su cadena de valor”; además, las remuneraciones oscilan en los 22 millones 518 pesos mensuales en promedio, “lo que representa 9.6 veces el valor de la canasta básica alimentaria y se ubica 4.8 veces por encima de la línea de bienestar”.

Durante la presentación, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó que el sector minero ha tenido avances sustanciales en generar contenidos nacionales para fortalecer la industria nacional, “así como de construir un sector fundamental en el mercado regional”.

“Si queremos un México próspero y con más oportunidades en los ámbitos industriales, comerciales, y sociales, necesitamos una minería fuerte, innovadora y sostenible, esta industria es el rostro, la actualidad y el futuro y orgullo de México”, acotó.

