Grupo México da 10 días a Citi para evaluar oferta de compra de Banamex

Grupo México otorgó un plazo máximo de 10 días para que Citi responda sobre la propuesta de la empresa mexicana de adquirir el 100 por ciento de Banamex.

“Grupo México estableció en su oferta un periodo de 10 días para que Citigroup consulte con su Consejo de Administración y principales accionistas, y tome en consideración las manifestaciones de las autoridades regulatorias estadounidenses, dando cumplimiento a sus responsabilidades fiduciarias”, indicó a través de un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Los comentarios se dieron después de que el grupo perdiera 190 mil millones de pesos en el mercado bursátil. En la jornada de este martes, las acciones de Grupo México recuperaron 2 por ciento del 15.4 por ciento perdido ayer.

Añadió además que en caso de que Citi acepte la propuesta, Grupo México no aumentaría su deuda de manera significativa.

“El máximo de crédito que pudiera requerirse de concretarse la operación por el 100 por ciento de las acciones, sería menor a 2 mil millones de dólares, mismos que están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas”, señaló.

Agregó que Grupo México va a continuar con los proyectos de inversión que ya han anunciado sus divisiones Minera, Transportes e Infraestructura, independientemente de que se realice o no la compra de Banamex.

“La empresa mantiene un balance sólido, al segundo trimestre de 2025 tenía una deuda neta de tan solo 375 millones de dólares, equivalente a 0.1 veces su nivel de EBITDA, con lo cual cuenta con un amplio margen para realizar dicha adquisición y llevar a cabo las operaciones e inversiones de sus tres divisiones, sin perder su sólido balance financiero”, indicó.

La oferta para la compra del 100% de las acciones de Banamex anunciada el pasado viernes 3 de octubre, contempla que en un futuro próximo Grupo México conservará un 60 por ciento del valor total de la inversión e invitará a otros inversionistas privados mexicanos y afores a adquirir el 40 por ciento restante.

Al respecto, señaló que la empresa tiene ya acuerdos con inversionistas mexicanos para cubrir este último porcentaje y posteriormente podría realizar una Oferta Pública para invitar a pequeños y medianos inversionistas y democratizar y darle bursatilidad al capital.

Mencionó además que no contemplaría incrementar su oferta por el 100 por ciento de las acciones que actualmente ya es superior a la ya anunciada por Citigroup por tan solo el 25 por ciento.

“La experiencia de Grupo México en negocios y actividades de alto valor y con visión a largo plazo, en las que ha demostrado disciplina operativa y financiera en el desarrollo de sus inversiones”, señaló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR