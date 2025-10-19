Marcelo Ebrard se reúne con industria en torno a renegociación del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se reunió con actores clave de la industria mexicana en 13 estados diferentes, esto en marco de las consultas en torno a la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Estamos trabajando con 30 sectores de la economía, consultándoles también sus puntos de vista, sus propuestas y muy, importante, estamos consultando por primera vez al sector obrero”, explicó.

Añadió que a dos semanas del inicio del proceso de consultas públicas, se han realizado 13 mesas sectoriales y 13 estatales. “Hay que consultar y escuchar a todos”, expresó Ebrard.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, estas consultas internas entre sectores productivos clave y en diversas entidades de la República tienen el fin de construir consensos sobre las prioridades que el país debe atender durante la próxima revisión del T-MEC, que iniciará en enero próximo.

En la última semana, la dependencia organizó nueve mesas de trabajo sectoriales en TICS; servicios profesionales; agroindustria; vehículos ligeros; productos metálicos, metalmecánicos y derivados; economía circular; aeroespacial; calzado, textil y vestidos; y cemento, vidrio y cerámica, así como ocho estales en Coahuila, Oaxaca, Aguascalientes, Sonora, Tabasco, Hidalgo, Michoacán y Tamaulipas, con el objetivo de recabar información, comentarios y propuestas de los distintos sectores productivos y actores económicos relevantes en el comercio con América del Norte.

“En las 32 entidades federativas estamos recogiendo el punto de vista, las prioridades, las preocupaciones de los sectores productivos”, explicó Marcelo Ebrard.

El secretario recordó que se reunió tanto con Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como con el movimiento obrero, en un encuentro co-organizado con el secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, a fin de escuchar y tomar en cuenta los puntos de vista y conocer las prioridades de unos y otros.

El titular de Economía enfatizó que, como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se busca llegar a enero de 2026, con una postura nacional lo más amplia posible.

“Ese es el objetivo. Para eso hay que consultar, debatir, deliberar y concluir”, dijo.

