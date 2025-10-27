Profeco clausura sucursales Gameplanet por incumplimiento

La Profeco informó que, tras varias visitas de vigilancia, decidieron suspender las actividades de algunas sucursales de Gameplanet por incumplimiento de normatividad.

De acuerdo con un comunicado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), realizaron visitas de vigilancia en varias sucursales de la cadena de videojuegos Gameplanet S.A. de C.V. ubicadas en la Ciudad de México.

Al realizar una revisión de cinco puntos de la normatividad, se percataron que algunas sucursales no cumplían con algunos puntos, por lo que se colocaron sellos de suspensión en sucursales ubicadas en nueve centros comerciales de la CDMX.

Profeco coloca sellos de suspensión en Gameplanet ı Foto: Especial

¿Qué sucursales de Gameplanet tienen sellos de suspensión?

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, las visitas fueron realizadas a las sucursales desde el lunes 13 de octubre, en el que pudieron percatarse que la sucursal de Metrópoli Patriotismo incumplía cinco puntos de vigilancia

Ante esta falta de los cinco puntos que fueron objeto de vigilancia para supervisar el cumplimiento de la normatividad correspondiente a los derechos de las y los consumidores, continuaron las visitas de vigilancia en otras sucursales, mismas que terminaron hasta el día martes 21 de octubre.

De las nueve sucursales de Gameplanet a las que se realizaron las visitas para revisar el cumplimiento de la normatividad en materia de derechos de las y los consumidores, solamente tres acreditaron lo cinco puntos de revisión.

#BoletínDePrensa La Profeco supervisó el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras en la cadena de videojuegos #Gameplanet.



Entre el 13 y el 16 de octubre, la dependencia realizó visitas a distintas sucursales en la #CDMX, donde se detectaron incumplimientos a… pic.twitter.com/fDXUXzDyfC — Profeco (@Profeco) October 25, 2025

Las seis sucursales de Gameplanet con faltas a la normatividad en las que se colocaron sellos de clausura son: Metrópoli Patriotismo, Plaza Universidad, Galerías Insurgentes, Fórum Buenavista, Centro Comercial Perisur, y Zona Rosa.

Algunas de estas sucursales incumplían al menos dos de los cinco puntos de revisión, otras incumplián cuatro y otras incumplían los cinco puntos.

Sin embargo, fueron tres las sucursales que si acreditaron los cinco puntos de revisión de la normatividad: Plaza Oasis Coyoacán, Parque Delta y Parque Tezontle

Los cinco puntos objeto de la vigilancia que incumplieron estas sucursales son:

Exhibición de contrato de adhesión registrado ante Profeco Comprobar entrega del contrato de adhesión celebrado con las personas consumidoras Exhibición de la carta de derechos mínimos de los usuarios Comprobar entrega de la carta de derechos mínimos de los usuarios Tener exhibidos los precios y tarifas

La Profeco informó que desde la primera visita que se realizó recibieron denuncias por parte de los consumidores acompañadas de documentos que acreditaban dicha manifestación, por lo que están analizando los casos “para para determinar la procedencia del levantamiento de las medidas precautorias.”