Niveles de remesas podrían recuperarse en 2026

El flujo de remesas hacia México podría retomar su ritmo de crecimiento en 2026, luego de un 2025 marcado por la desaceleración y la volatilidad cambiaria, estimó Ricardo Velázquez Rodríguez, director general adjunto de Banca Internacional de Banorte.

“El año ha sido volátil, tanto por el tipo de cambio como por el desempeño de la economía norteamericana. Sin embargo, esperamos que en 2026 se incremente el monto y que se retome el rumbo de crecimiento año con año en el tema de remesas”, señaló el directivo en entrevista con La Razón.

De acuerdo con Velázquez, México recibió alrededor de 60 mil millones de dólares en remesas en 2024, mientras que este 2025 el flujo se contrajo cerca de 5 por ciento, impactado por factores laborales y el fortalecimiento del peso frente al dólar.

“ Recibes menos pesos por los mismos dólares que enviabas con un tipo de cambio más alto, pero esa apreciación también da estabilidad al país”, explicó.

Pese a caída, “envíos siguen siendo sólidos”

No obstante, el directivo apuntó que esta moderación no implica una caída estructural. “No vemos un cambio de tendencia importante hacia el cierre del año. Los envíos siguen siendo sólidos, sólo que con menor crecimiento que en años anteriores”, comentó.

Velázquez añadió que los movimientos en el mercado laboral de Estados Unidos, donde se ubica la mayoría de los migrantes mexicanos, también explican parte de la desaceleración.

“Se ha reducido el número de horas trabajadas en ciertos sectores y eso limita los montos disponibles para enviar, pero conforme se recupere la economía y el empleo, veremos reflejado un mayor envío de recursos a México” Ricardo Velázquez, director general adjunto de Banca Internacional de Banorte



El directivo proyectó que en 2026 los flujos podrían acercarse nuevamente a los máximos históricos, impulsados por una mejora en el entorno económico norteamericano y por el uso de plataformas digitales que facilitan el envío de dinero.

“ Vemos optimismo en ambos lados de la frontera . No esperamos un crecimiento de doble dígito, pero sí un desempeño más positivo respecto al de este año”, afirmó.

El comportamiento de las remesas en 2025, según lo expuesto por Ricardo Velázquez, reveló un año de moderación tras un cierre de 2024 relativamente sólido.

Apuestan por incremento

La apuesta es la recuperación para el flujo de remesas en 2026, al menos así lo dejó entrever Velázquez, quien destacó que Banorte lanzó su aplicación “Banorte Link”, una herramienta que forma parte del ecosistema del banco y que ha desarrollado para facilitar tanto el envío como la recepción de remesas.

“En Banorte hemos invertido en crear un ecosistema sencillo. Se puede recibir la remesa en efectivo, en cajeros, en sucursales o directamente en la aplicación Banorte Móvil. Con Link cerramos el círculo al ofrecer también una opción digital desde Estados Unidos”, dijo.

El directivo agregó que recibir la remesa en una cuenta bancaria abre acceso a otros productos financieros, como créditos y ahorro, lo que fortalece la inclusión financiera de las familias.

“Queremos que el dinero de los migrantes no sólo llegue a sus hogares, sino que sirva para mejorar su bienestar financiero. Tener una cuenta permite construir historial y acceder a más servicios”, explicó.

Ante los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre blanqueo de capitales en México, Velázquez subrayó que Banorte Link opera bajo altos estándares de seguridad, al ser administrada por Uniteller, subsidiaria de Banorte con licencias de transmisor de dinero en los 50 estados de la Unión Americana y regulada por la CNBV.

“ Contamos con controles robustos , herramientas de inteligencia artificial y sistemas de monitoreo para detectar fraudes y cumplir con todas las normas de prevención de lavado de dinero”, afirmó.

El directivo aseguró que la aplicación representa un paso importante en la digitalización y modernización del envío de remesas, además de impulsar la bancarización de los migrantes.

“Lo que buscamos es hacer más fácil la vida de los mexicanos en Estados Unidos y de sus familias en México. Banorte Link es una herramienta que acerca, conecta y fortalece la economía de los hogares”, concluyó.

El directivo explicó que la plataforma, disponible para iOS y Android, permite elegir al beneficiario, definir el origen de los fondos y confirmar el envío en cuatro pasos. Además, ofrece la posibilidad de pagar más de 30 servicios básicos en México, como agua, luz y gas, y cuenta con una billetera electrónica para realizar depósitos y pagos desde Estados Unidos.

