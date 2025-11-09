Estas son las promociones de Banamex para El Buen Fin 2025

Este 2025 El Buen Fin tendrá promociones disponibles en distintos establecimientos del 13 al 17 de noviembre, pero además de estas ofertas, Banamex tiene algunas promociones adicionales.

Durante El Buen Fin las compras mínimas de 250 pesos también participarán de manera automática en un sorteo con hasta 321 mil 260 premios que serán sorteados entre todas las personas que realicen compras en esos días.

Para que las compras puedan participar en el Sorteo El Buen Fin, únicamente requieres realizar una compra mínima de 250 pesos en alguna de las tiendas registradas con una tarjeta de crédito o débito participante.

Además del premio mayor de este sorteo, que es de 250 mil pesos, Banamex cuenta con distintas promociones y premios que podrán ganar las personas que realicen compras con sus tarjetas.

Compras El Buen Fin ı Foto: Especial

Promociones que tiene Banamex para El Buen Fin

Banamex tendrá las horas Banamex, en las que podrán ganar hasta el 30 por ciento de bonificación en las compras realizadas de 15:00 a 17:00 horas en los negocios seleccionados.

De acuerdo con su sitio oficial, a partir del 13 de noviembre a las 12:00 horas darán a conocer los negocios que en los que podrás realizar compras para poder recibir un 30 por ciento de bonificación.

Esta bonificación será de máximo 10 mil pesos por cliente, y para poder activar esta y otras promociones de El Buen Fin requieres registrar en su página oficial la tarjeta con la que vas a realizar el pago y aplicar la o las promociones, o bien, tu número de cliente.

Además de eso, las compras en algunos negocios también darán el 10 por ciento de bonificación en las compras realizadas con tarjetas de crédito físicas, digitales o las adicionales de un monto mínimo de 10 mil pesos en compras a partir de 6 meses sin intereses realizadas en los negocios participantes.

Horas Banamex El Buen Fin ı Foto: Especial

Estas bonificaciones son adicionales a los descuentos y promociones que tenga disponible alguno de los establecimientos participantes, los cuáles se darán a conocer a partir del 13 de noviembre en el micrositio de Banamex.

Las bonificaciones se harán de manera directa a la tarjeta con la que se realizó el pago de las compras, por lo que podrán verla reflejada en el saldo de la tarjeta de crédito siempre y cuando esta no sea una tarjeta corporativa.

