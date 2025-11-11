¿Cuándo empieza el Buen Fin 2025 de Mercado Libre y qué promociones hay?

Este 2025 el Buen Fin tendrá disponibles ofertas en distintos tipos de artículos, por lo que las personas buscan las mejores opciones para comprar cosas que llevan tiempo en su lista de deseos.

El Buen Fin 2025 también es aprovechado por algunas personas para comenzar a hacer compras de regalos navideños.

De igual forma, durante esta época algunas personas aprovechan las promociones para renovar sus aparatos electrónicos.

Incluso durante El Buen Fin pueden hacer compras para darse un gusto y adquirir algo que han querido hace mucho tiempo aprovechando las promociones.

Las ofertas van desde precios más bajos, pagos con meses sin intereses o paquetes que sólo están disponibles durante estas fechas, y en Mercado Libre también se pueden encontrar promociones exclusivas de El Buen Fin.

El Buen Fin 2025 de Mercado Libre será del 13 al 17 de noviembre, sin embargo, desde ahorita puedes encontrar promociones disponibles únicamente por un día y adelantos de las promociones que estarán disponibles en los siguientes días.

Buen Fin Mercado Libre ı Foto: Especial

¿Qué promociones va a tener Mercado Libre por El Buen Fin 2025?

De acuerdo con la página de Mercado Libre, durante El Buen Fin podrás encontrar promociones exclusivas como 45 por ciento de descuento en celulares, hasta 50 por ciento de descuento en calzado y ropa, y hasta 30 por ciento de descuento en herramientas.

También tendrán 45 por ciento de descuento en productos para el hogar, 30 por ciento de descuento en accesorios para vehículos, 25 por ciento de descuento en televisiones y productos de audio, hasta 40 por ciento de descuento en priductos de belleza y hasta 35 por ciento de descuento de juegos y juguetes.

Promociones de Mercado Libre ı Foto: Especial

De igual forma habrá hasta 45 por ciento de descuento en tablets y computadoras, 25 por ciento de descuento en videojuegos y accesorios, 20 por ciento de descuento en perfumes, 30 por ciento de descuento en joyas y relojes, 45 por ciento de descuento en productos de cocina y 35 por ciento de descuento en artículos para bebés.

Los decuentos estarán disponibles también en cámaras para el hogar con hasta 40 por ciento de descuento, 35 por ciento de descuento en cámaras y drones, 25 por ciento de descuento en llantas, 30 por ciento de descuento en motos, 25 por ciento de descuento en salud y suplementos, 25 por ciento de descuentos en bebidad y 20 por ciento de descuento en mascotas.

Promociones de Mercado Libre ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.