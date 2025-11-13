Muchas tiendas participarán en El Buen Fin 2025 con ofertas únicas que estarán disponibles del 13 al 17 de noviembre, y en Telcel podrás adquirir equipos con promociones esclusivas.

El Buen Fin en Telcel no sólo tendrá disponibles dispositivos móviles con descuentos, sino también accesorios y planes de telefonía, y todos sus artículos tienen garantía Telcel.

Del 13 al 17 de noviembre podrás realizar compras tanto en la Tienda en Línea Telcel como en los Centros de Atención participantes, y las compras de El Buen Fin podrán ser pagadas hasta con 13 meses sin intereses con tarjetas participantes.

Promociones Telcel El Buen Fin ı Foto: Captura de pantalla

Para poder agilizar tus compras en El Buen Fin de Telcel, recomiendan registrarte en la Tienda en Línea Telcel, verificar las promociones disponibles en tu banco antes de pagar, comprar el equipo y el plan que necesites y aprovechas los descuentos que sólo están disponibles durante estos cinco días.

Las compras en línea de Telcel son seguras, puedes realizar tu pago con tarjetas de débito y crédito, cuentan con envíos gratis a todo el país, y las comprar participan en el Sorte SAT Buen fin para incluso ganar el reembolso de tu compra.

¿Qué ofertas tiene Telcel en El Buen Fin 2025?

Del 13 al 17 de noviembre Telcel tendrá el 50 por ciento de descuento en celulares, smartphones y planes, y estarán disponibles en marcas como Apple, Samsung, Motorola, OPPO, Xiaomi y ZTE.

Por ejemplo, el teléfono Samsung Galaxy S24 FE por 5 mil 700 pesos, el Motorola moto g56 por 3 mil 999 pesos, e incluso un teléfono OPPO Find X8 Pro por 13 meses sin intereses de mil 539 pesos.

También al comprar un teléfono HONOR X8c te llevas de regalo unos audífonos Honor Choice X71, y en iPhone hay paquetes disponibles en Amigo Kit desde mil 249 o hasta en 6 pagos de 208.17 pesos.

El celular iPhone más caro que estará disponible en El Buen Fin de Telcel es de 24 mil 999 pesos, y en este plan Amigo Kit entran los iPhone 16, iPhone 17, iPhone 13 Pro, iPhone 16 Pro y iPhone 15 Pro.

Promociones Telcel ı Foto: Especial

El teléfono más reciente de la marca Apple, el iPhone 17 está disponible en su versión con capacidad de 512 gigabyte con el esquema de cobro Amigo Sin Limite, que ofrece llamadas, SMS y WhatsApp ilimitados Sin Frontera.

También incluye redes sociales como Facebook, X , Messenger, Snapchat e Instagram para uso nacional, y entretenimiento con Amazon Prime Básico o Amazon Prime y Claro Música.

El iPhone 17 Pro está disponible en Amigo Kit desde 28 mil 499 pesos o hasta en 13 pagos de 2 mil 192.23 pesos, el iPhone 16 Pro Max también desde 28 mil 499 pesos, y las tajetas para pago a meses sin intereses participantes son algunas VISA, Mastercard, Carnet y American Express.