¡Ya se acabó el Buen Fin! Si lograste completar tus compras durante la temporada de ofertas más esperada de México, ¡qué bien! Es hora de disfrutar tus adquisiciones. Si no lo hiciste, ¡no te preocupes! Aún hay una jornada de descuentos y ofertas que puedes aprovechar para tus compras de fin de año, y es el Black Friday 2025.

Walmart, reconocido supermercado que ha irrumpido también en el mercado de las ventas en línea, se sumó a la temporada de ofertas bajo el título de “Fin Irresistible”, con el que permitió a los clientes gozar de descuentos y ofertas imperdibles.

Aspecto de una tienda Walmart. ı Foto: larazondemexico

Sin embargo, si no aprovechaste el Fin Irresistible de Walmart, aún hay una oportunidad para aprovechar las rebajas en tus compras en línea: el Black Friday. Te decimos cuándo es para que lo apuntes en tu calendario.

TE RECOMENDAMOS: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera Producción y personal de la industria manufacturera cae en septiembre

Black Friday 2025 en Walmart: ¿qué día es y qué ofertas habrá?

El Black Friday es una tradición estadounidense: es un día de compras en el que miles de comercios rebajan sus productos, por lo que las calles de ese país se llenan de compradores ansiosos por conseguir las mejores ofertas.

Es común ver mares de gente durante el Black Friday en Estados Unidos. ı Foto: Especial

Sin embargo, esta tradición ha llegado a México por cercanía cultural y porque muchas de las plataformas de compraventa que usamos en nuestro país cuentan con su sede en nuestro vecino del norte. Así que habrá Black Friday en México.

Walmart es una de estas tiendas (aunque sus oficinas para Latinoamérica están en México) y, por ello, se suma a la temporada de ofertas de este día tan especial, que seguramente podremos disfrutar desde nuestro país.

Black Friday es la temporada de ofertas más esperada de Estados Unidos. ı Foto: Especial

Pero ¿cuándo es el Black Friday 2025 en Walmart? El Black Friday se celebra el día después de Acción de Gracias en Estados Unidos, el cual, a su vez, se conmemora el cuarto jueves de noviembre.

Así, en 2025, el Black Friday se celebra el viernes 28 de noviembre, día en el que Walmart se sumará a una gran jornada de ofertas y descuentos.

Recuerda que, si no alcanzas a comprar todo lo que quieres en el Black Friday, el lunes siguiente se conmemora una última jornada de promociones de nombre Cyber Monday.

Aspecto de una tienda Walmart. ı Foto: larazondemexico

¿Qué ofertas habrá en Walmart durante el Black Friday 2025?

Walmart es reconocido en México por ser un supermercado con amplio alcance en nuestro país. Sin embargo, también cuenta con una extensa tienda en línea, en la cual se espera que ofrezca descuentos por el Black Friday en categorías como:

Tecnología

Pantallas y videojuegos

Audio

Tabletas y celulares

Motocicletas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am