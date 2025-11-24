¿Conviene usar el aguinaldo para comprar un departamento? Esto debes saber

Temporada de fin de año puede ser la mejor época para adquirir un departamento.

Con la llegada de diciembre, millones de trabajadores mexicanos se preparan para recibir su aguinaldo, un ingreso que suele destinarse a regalos, deudas o gastos inmediatos, pero más allá del consumo de temporada, este recurso puede convertirse en la puerta de entrada al patrimonio propio.

Al menos así lo considera tudepa.com, plataforma que aseguró que el cierre del año es el mejor momento para dar el primer paso hacia la compra de un departamento.

De acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas trabajadoras deben recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre.

Y aunque la tentación de gastarlo rápido es alta, diciembre también coincide con uno de los periodos más dinámicos en el mercado inmobiliario, particularmente entre quienes quieren iniciar 2026 con estabilidad financiera y metas patrimoniales más claras.

Según la plataforma, una de las principales ventajas de usar el aguinaldo para el enganche es que permite completar montos que durante otros meses serían difícilmente alcanzables.

Además, el contexto actual de inflación controlada y estabilidad en tasas hipotecarias puede traducirse en mejores condiciones de financiamiento al arrancar el trámite.

Cristiano Tateshita, CEO de tudepa.com, explicó que este ingreso de fin de año puede ser decisivo para quienes buscan asegurar una vivienda sin comprometer su liquidez.

“El aguinaldo no es solo un apoyo económico de cierre de año, es un catalizador. En lugar de que se esfume en compras pasajeras, puede convertirse en la base real para el enganche del departamento que siempre han querido,” señaló.

“Hoy más que nunca, queremos que las personas sepan que sí es posible dar ese paso ”, dijo.

La plataforma detalló que diciembre es, de manera consistente, el mes en el que más usuarios comparan y evalúan opciones de vivienda. Esto, porque el aguinaldo permite adelantar trámites, reservar unidades o acceder a promociones exclusivas de cierre de año.

Tateshita afirmó que los desarrollos de tudepa.com están diseñados para simplificar el proceso de búsqueda.

“Con nuestras promociones de fin de año, un aguinaldo bien aprovechado puede ser la diferencia entre seguir postergando la decisión o finalmente asegurar el depa ideal. Con nuestras opciones, ya no tienen que seguir buscando hogar, lo pueden encontrar aquí mismo,” dijo.

El ejecutivo subrayó que destinar el aguinaldo al enganche no solo es una decisión financiera inteligente, sino un punto de inflexión en la vida de quienes buscan construir su patrimonio.

“No se trata solo de comprar un departamento, sino de tomar una decisión que impactará positivamente los próximos años de vida”, concluyó.

