AmCham vislumbra una reducción de aranceles para México, aunque descarta arancel cero

Tras la coordinación que han tenido los gobiernos de México y Estados Unidos, y el buen entendimiento entre mandatarios, en el próximo año podría haber una reducción de aranceles, pero se descarta que sea un arancel cero, señaló la American Chamber of Commerce (AmCham).

“Todo indica y todo nos llevaría a pensar que sí podría haber una reducción de aranceles. Habría que ver específicamente en dónde, cuánto, cómo, pero sí dejarles el mensaje que no creo que estemos entrando a un mundo de nuevo de cero aranceles , tampoco creo que eso vaya a suceder. Sí veo una reducción, no una eliminación completa”, indicó Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de la AmCham.

Sostuvo que desde la organización se ha impulsado que se reduzcan los aranceles, porque no hay una lógica económica que beneficie a Estados Unidos si a México se le imponen , y menos si se desea competir contra China y otros países.

“No podemos pensar en una región más integrada, colaborativa en donde México, además, se convierta en un facilitador para que Estados Unidos pueda reindustrializarse, competir contra China y otros países, teniendo aranceles en contra de México” Pedro Casas Alatriste, director general de la AmCham



Aranceles tienen “un toque político”; México debe “saber balancear las negociaciones”: AmCham

Casas Alatriste mencionó que también se debe recordar que los gravámenes que están sustentados en la Sección 232 (Seguridad Nacional) y por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) tienen “un toque político” y en ese sentido, México debe “saber balancear las negociaciones políticas en los frentes que más le pegan al electorado de Donald Trump que son migración y fentanilo”.

Pero sí destacó que el gobierno de México ha colaborado con el de Estados Unidos y “han dado muy buenos resultados” en el decomiso de fentanilo, mientras que, el consumo y la muerte por sobredosis de ese opioide se han reducido; asimismo, el cruce de personas migrantes “está en los récords más bajos que hemos tenido.

“Entonces, todo indica y todo nos llevaría a pensar que sí podría haber una reducción de aranceles”, pero no una eliminación porque son aranceles que le interesan a Donald Trump, “está en el ADN de su política económica, política y comercial, entonces es un punto intermedio”, concluyó.

