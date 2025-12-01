Banamex integra Google Pay para reforzar la seguridad en pagos digitales

Banamex anunció el impulso a nuevas herramientas para fortalecer la seguridad y la innovación en pagos digitales, entre ellas la integración de Google Pay para sus tarjetahabientes que utilizan dispositivos Android.

De acuerdo con Rubén Navarrete Enciso, director de Tarjetas de Crédito de la institución, la adopción de billeteras digitales responde a la necesidad de ofrecer servicios que faciliten la vida de los usuarios y resguarden su información.

“Seguimos apostando por soluciones que protejan sus datos en todo momento”, dijo en un comunicado.

La institución señaló que Google Pay permite vincular una tarjeta de crédito Banamex en pocos segundos y realizar pagos rápidos, seguros y sin contacto.

La billetera emplea autenticación biométrica y un sistema de tokenización que evita compartir los datos reales de la tarjeta, lo que “reduce el riesgo de fraude”, se lee en el documento.

Banamex destacó que la experiencia de uso es sencilla: basta con acercar el teléfono a la terminal para completar una compra, sin firmas ni ingreso manual de datos. Esta modalidad funciona tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

El banco subrayó que el uso responsable de estas tecnologías marca un avance hacia una banca más moderna. Con esta iniciativa, la institución “reafirma su compromiso de ofrecer herramientas eficientes, seguras y confiables para una experiencia de pago más ágil”, afirmó Navarrete Enciso.

