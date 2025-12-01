Ofertas del Cyber Monday: Estas son las tiendas participantes

El Cyber Monday está lleno de ofertas exclusivas en diversas tiendas, y este día comenzó a promover el comercio por medio de compras en línea desde el 2005, por lo que desde entonces se incremenan las ventas por medio de internet.

Cada año se lleva a cabo la venta por Cyber Monday, y esta siempre ocurre después del Black Friday, por lo que durante un día los usuarios pueden realizar compras en línea para adquirir productos con descuentos.

Debido a que el Black Friday pasó este fin de semana, durante este lunes 1 de diciembre podrás encontrar descuentos en algunas tiendas en línea, por lo que probablemente puedas adquirir algunos regalos para las épocas decembrinas.

Cyber Monday ı Foto: Especial

¿Qué tiendas participan en las ofertas del Cyber Monday?

Durante el Cyber Monday podrás encontrar promociones en diversas tiendas en línea que ofrecen productos como calzado, artículos del hogar, computadoras, smarth phones, accesorios, ropa y joyería.

Algunas de las tiendas participantes durante el Cyber Monday son las siguientes:

Liverpool

Amazon

Walmart

Coppel

H&M

Zara

Temu

Samsung

Shein

Adidas

Nike

Mercado Libre

Sears

Office Depot

De acuerdo con la Procuraduria Federal del Consumidor (Profeco), en 2022 “más de 63 millones de personas en México adquirieron productos y servicios a través de Internet. Referente”

Cyber Monday ı Foto: Especial

Asimismo, señalan que en 2019 se registró un incremento del 101 por ciento en los usuarios que realizan compras en línea durante el Cyber Monday, y hasta el 81 por ciento de los compradores quedaron satisfechos con sus compras.

Realizar compras en línea favorece a que la experiencia de los usuarios sea más positiva, ya que en las páginas de algunas tiendas se pueden encontrar reseñas de los productos antes de adquirirlos.

Recomendaciones para compras en línea

La Profeco recomienda tomar algunas precauciones antes de realizar compras en línea para evitar posibles fraudes o estafas, ya que algunas páginas en línea pueden tener publicidad engañosa o no ser reales.

Para tener una buena experiencia al realizar compras en línea se recomienda verificar que la página sea la del proveedor, y para eso debes revisar la dirección de correo, domicilio físico y forma de contacto como un teléfono.

Cyber Monday ı Foto: Especial

Asimismo, se recmienda analizar los costos, pues estos deben estar indicados por el proveedor en la moneda nacional, y de igual manera deben venir especificados los impuestos y el costo de envío para conocer el monto total de la compra.

Antes de realizar el pago debes revisar las formas de pago que se encuentran disponibles para poder elegir la que se acomode a las necesidades que tengas al realizar tus compras.

Además, se recomienda revisar las condiciones y tiempos de entrega o envío, así como las condiciones para solicitar un reembolso, cambios, devoluciones o cancelaciones de las compras en línea.