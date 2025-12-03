Aumento al salario mínimo se acompaña, pero Gobierno debe dar incentivos fiscales: Canacintra

Luego del aumento del 13 por ciento al salario mínimo general, y del 5.0 por ciento para la Zona Libre de la Frontera Norte para 2026, María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) dijo que no es “precisamente de las cosas que los empresarios vamos a aplaudir ; sin embargo, a nosotros como industriales nos interesa que nuestra gente tenga mejor calidad de vida”, pero el Gobierno Federal debe brindar incentivos.

La representante de los industriales sostuvo que acompañan el alza salarial, pero indicó que una gran parte de las pequeñas y medianas empresas podrían no tener la capacidad de resistir; no obstante, el aumento, así como la reducción de la jornada laboral, ya “son un hecho consumado”.

Importantes, incentivos fiscales para acompañar a empresas

En ese sentido, Medina destacó que es importante que el Gobierno Federal brinde incentivos fiscales para acompañar a las empresas y que puedan enfrentar los incrementos. Mencionó que aún no se sabe a cuántas empresas podría impactar, pero “sí sé que hay empresas que ya ahorita, en este momento, la situación es complicada” .

TE RECOMENDAMOS: Para evaluar planes y protocolos Llevan a cabo simulacro de evaluación en el AICM

“Sí necesitamos de alguna manera ver cómo se puede coadyuvar. Por eso decía que traía en la mira el que empezáramos a buscar alternativas que pudieran aportar y apostarle a que efectivamente se pudiera apoyar al industrial desde una trinchera hacia el tema el tema fiscal, porque también nos pega” María de Lourdes Medina Ortega, presidenta nacional de Canacintra



Reiteró que los industriales deben buscar alternativas y que el Gobierno los debe escuchar para lograr negociar, porque lo más importante es “la continuidad de la industria”. Añadió que podría ser en la deducibilidad de nóminas, vehículos o en los fondos de ahorro.

“De tal manera que pueda ser a través de temas fiscales. Si esa parte fiscal se abriera, por ejemplo, el tema de nóminas, la deducibilidad de nóminas, la deducibilidad de vehículos, la deducibilidad de fondos de ahorro”, apuntó.

Asimismo, destacó que el aumento salarial de 5.0 por ciento para la Zona Libre de la Frontera Norte es un acierto porque de haberse equiparado con el incremento del salario mínimo general “el impacto hubiera sido brutal y ahí tendríamos un tema muy serio con las maquiladoras”, aunque, sostuvo que algunas empresas de la zona fronteriza tampoco están de acuerdo con el aumento anunciado, porque no tienen las condiciones para asegurarlo.

Por aumento, “puede haber despidos”, advierte vicepresidenta de Canacintra

Por su parte, Margarita Gálvez Grimaldo, vicepresidenta de Canacintra, dijo que para las empresas que forman parte de la Cámara “es un peso sumamente fuerte el mantener estos salarios de planta productiva. Un incremento tal para nuestros trabajadores es impactante e impresionante y esto ya se verá el próximo año”.

Agregó que, el impacto es tal que, puede haber despidos, “esperemos que todo esto podamos conciliarlo con el Gobierno y que entiendan de manera muy clara que somos los generadores de riqueza, de empleos y de una economía sana y formal”, puntualizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr