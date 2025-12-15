Citi concreta venta de 25% de Banamex a empresa de Fernando Chico Pardo.

Citi anunció un acuerdo para la venta de cerca del 25% de su participación en Banamex a una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo.

Además, informó que el movimiento ya tiene el aval regulatorio y que mantiene abierta la opción de una futura Oferta Pública Inicial (OPI).

Indicó que Fernando Chico Pardo asumió la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, tras el permiso de los reguladores.

“El cierre de esta operación nos acerca a nuestra prioridad estratégica de desinvertir en Banamex y lo pone en manos de uno de los inversionistas mexicanos más exitosos”, comentó Jane Fraser, presidenta y directora general de Citi.

Este anuncio ocurrió después de que en enero de 2022 el banco dio a conocer que ya tenía un acuerdo para la compra - venta del 25% de Banamex.

La venta se concretó, además, después de que Grupo México lanzó una oferta por el 100 por ciento de las acciones de Banamex.

