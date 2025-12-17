Economía informal aporta 25.4% del PIB en 2024

La economía informal aportó 25.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a valores corrientes en 2024, lo que significó un aumento de 0.7 puntos porcentuales respecto la cifra de 2023, es decir, por cada 100 pesos del PIB, 25 pesos los generó la informalidad, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, del total de la economía informal, el Sector Informal (SI) aportó el 14.5 por ciento y Otras Modalidades de Informalidad (OMI), el 10.9 por ciento restante, “el SI creció 0.8 puntos en su tasa de participación y las OMI disminuyeron 0.1 puntos”.

Respecto a la economía informal, el comercio al por menos aumentó su participación al pasar de 28.9 por ciento a 29 por ciento; construcción, de 14.7 a 15.6 por ciento; otros servicios, excepto actividades gubernamentales, de 6.1 por ciento a 6.4 por ciento y transportes, correos y almacenamiento de 4.1 por ciento a 4.3 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Explicación en Mañanera de CSP Sener da a conocer resultados de Convocatoria para atención prioritaria a permisos de generación e interconexión eléctrica

Economía informal ı Foto: Cuartoscuro

Mientras que los sectores que perdieron participación en su aportación al PIB, fueron el agropecuario que cayó de 11.6 por ciento a 11.1 por ciento; industrias manufactureras de 13.5 por ciento a 13 por ciento; comercio al por mayor, de 7.1 por ciento a 6.8 por ciento.

“Al interior del SI, Comercio al por menor disminuyó su contribución de 44.1 por ciento en 2023 a 43.5 por ciento en 2024. Construcción aumentó de 24.3 a 25.5 por ciento. En conjunto, Comercio al por menor y Construcción contribuyeron con 68.4 por ciento en 2023 y con 69.0 por ciento en 2024”, agregó el Inegi.

Asimismo, el año pasado las OMI del sector agropecuario pasaron de 26.1 por ciento a 25.8 por ciento, le siguió comercio al por mayor, que pasó de 15.5 por ciento a 15.2 por ciento.

En 2024, la economía informal participó con 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en valores corrientes. En otras palabras, por cada 100 pesos del PIB del país, las personas ocupadas formales generaron 75 y las ocupadas en informalidad, 25 pesos.



El total de la… pic.twitter.com/gJ3nTVgwjR — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) December 17, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT