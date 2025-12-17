Encuesta Citi mantiene estimación del PIB para 2025 y baja la de 2026

La Encuesta de Expectativas que realiza Citi arrojó que el consenso de analistas estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de México se ubicará en 0.4 por ciento en 2025, cifra similar a la señalada en la encuesta pasada; sin embargo, para el 2026 disminuyó la expectativa , al pasarla de 1.2 a 1.3 por ciento.

De acuerdo con los 33 participantes del ejercicio, en la parte superior del rango se ubicó XP Investments, con un repunte de 1.1 por ciento, mientras que el nivel inferior se ubicó en 0.1 por ciento, señalado por Valmex y Scotiabank México.

“La mediana de las expectativas de crecimiento del PIB disminuyó para 2026. La mediana de la estimación de crecimiento para el PIB de 2025 se mantuvo en 0.4 por ciento, con estimaciones que van desde 0.1 por ciento hasta 1.1 por ciento. Para 2026, disminuyó a 1.2 por ciento desde 1.3 por ciento en comparación con hace quince días”, destacó la encuesta.

Crecen expectativas para el INPC

Las expectativas que sí incrementaron fueron las realizadas para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que refiere que la mediana de la proyección de la inflación general aumento a 3.90 por ciento al cierre de este 2025, desde un novel de 3.79 por ciento de la encuesta de la quincena anterior.

Por su parte, el componente subyacente llegó hasta 4.40 por ciento, desde un nivel de 4.23 por ciento; para el cierre del próximo año la mediana de la expectativa general bajó a 3.90 por ciento, desde un nivel de 3.95 por ciento, mientras que la mediana de la estimación de la inflación subyacente se ubica en 4.0 por ciento, desde un nivel previo de 3.89 por ciento.

“La mediana de la expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2027–2031 se mantuvo sin cambios en comparación con la encuesta anterior en 3.70 por ciento”, destacó.

Estiman recorte de 25 puntos base a tasa de interés

Respecto del movimiento en la tasa de política monetaria que se realizará este jueves 18 de diciembre, los 33 participantes esperan un recorte de 25 puntos base como el próximo movimiento.

Así, la mediana de los pronósticos para la tasa de política monetaria para el cierre de 2025 se mantiene en 7.0 por ciento , como en la encuesta anterior. Para el cierre de 2026, la mediana de las expectativas para la tasa de política monetaria se mantuvo en 6.50 por ciento con respecto a hace quince días, con estimaciones que van desde 6.0 por ciento hasta 7.0 por ciento.

