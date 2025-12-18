Vuelos cancelados de Volaris deja a pasajeros varados y en largas filas

Este 16 de septiembre se dieron decenas de cancelaciones de vuelos por parte de diversas aerolínes, sin embargo, los usuarios de Volaris continúan emitiendo quejas este jueves por largas filas, cancelaciones y horas de espera.

Esta cancelación de más de 65 vuelos registrada el martes dio paso a diversas problemáticas, pues las interrupciones que tuvieron las rutas nacionales e internacionales provocaron afectaciones en diversos aeropuertos.

De acuerdo con la aerolínea Volaris, entre los aeropuertos más afectados con cancelación de operaciones se encuentran los de Tijuana, Toluca, Querétaro, Culiacán, Los Ángeles, Fresno y Sacramento.

Denuncian en redes sociales retraso y cancelaciones de Volaris

Volaris precisó que no es la única compañía de transporte aéreo que se ha visto afectada por el clima invernal extremo que se ha registrado en los últimos 10 días, y puntualizó que a este problema se adicionan otras limitantes.

Por medio de redes sociales los pasajeros de la aerolínea Volaris han dejado ver su enojo, pues incluso señalan que no hay condiciones metereológicas que provoquen cancelaciones masivas de vuelos.

Debido a las cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales que se han registrado en Volaris, los usuarios que se han visto afectados están emitiendo reportes hacia la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por medio de redes sociales.

Pese a que diversas compañías aéreas han registrado afectaciones en sus vuelos, Volaris es la más señalada en este momento, pues usuarios aseguran que incluso hay personas que no han podido tomar vuelos desde el 14 de diciembre.

Además de los retrasos de más de 12 horas, largas filas e incluso más de 8 horas de espera que han denunciado, los usuarios afectados por la compañía Volaris también apuntan que las compensaciones que han ofrecido sus trabajadores, como vouchers con valor de 200 dólares, no funcionan para aplicarlos en las reservaciones.

De acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales por Volaris, han ofrecido a sus clientes afectados distintas compensaciones como cambios de ruta, vouches y reemblsos.

“También estamos trabajando con los aeropuertos para pedir que ofrezcan reducciones en la tarifa de uso aeroportuario (TUA), así como descuentos en sus establecimientos” señala la aerolínea Volaris.

#VolarisInforma ⚠️

Durante los últimos 10 días, condiciones de clima invernal extremo han generado afectaciones en algunos aeropuertos de nuestra red. pic.twitter.com/MA9ykVSpsJ — Volaris (@viajaVolaris) December 18, 2025

¿Qué compensaciones ofrece Volaris por cancelaciones de vuelos?

De acuerdo con sus políticas de compensación, la compañía Volaris ofrece indemnizaciones a las personas que se vean afectadas con demoras que sean superiores a cuatro horas, y en cancelaciones de vuelo por causas atribuíbles a la aerolínea.

Asimismo, señalan que las indemnizaciones serán entregadas a los pasajeros afectados “dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que el pasajero realice el envío del formulario debidamente llenado y completo”.

Las indemnizaciones que ofrece volaris por “retrasos atribuíbles a la aerolínea superiores a 1 hora e inferiores a 4 horas” son descuentos para vuelos posteriores, por lo que en caso de 1 a 2 horas ofrece un voucher de 50 pesos mexicanos.

Si las demoras son superiores a dos horas y menos de cuatro horas, ofrecen un voucher electrónico de 250 pesos mexicanos, y en caso de que las demoras sean mayores a cuatro horas o cancelaciones podrán tener tres opciones.

Las tres opciones por retrasos de más de cuatro horas o cancelaciones atribuíbles a la aerolínea Volaris son las siguientes:

Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.

Para conocer información más detallada sobre las compensaciones que ofrece Volaris por afectaciones en los vuelos, las políticas de compensación pueden ser consultadas por medio de su página oficial.