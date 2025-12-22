Registra avance de 98% ampliación de carretera Macuspana - Escárcega

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México informa que la ampliación a cuatro carriles en 12 kilómetros de la Carretera Federal 186 Macuspana - Escárcega registra un avance de 98 por ciento.

La obra conectará a los estados de Campeche y Tabasco, en beneficio de 760 mil habitantes; permitirá traslados más rápidos y seguros, lo que ayudará a la población a tener mayor acceso a servicios básicos, de educación y salud.

Además, brindará mejores oportunidades para la actividad económica local, debido a que la vialidad, de 250 kilómetros en total, forma parte del eje carretero Macuspana - Escárcega que se encuentra en el corredor troncal México-Puebla-Progreso.

La modernización de esta vía, que contempla una inversión global de 21 mil millones de pesos (mdp), se lleva a cabo por tramos anuales debido a su complejidad por el tipo de suelo, taludes y volúmenes de material.

En 2025, se avanzó en los primeros 12 kilómetros ubicados en Tabasco, los cuales están a punto de concluir. La vía tendrá un periodo de retorno de mil años, lo que le permitirá soportar grandes cantidades de lluvia, como la que se registra anualmente en la región.

Debido a las condiciones climatológicas de la zona y por el tipo de terreno, se colocó terraplén y pedraplén con rocas de 50 centímetros, y un sello que garantiza la durabilidad del material utilizado para que aún sin mantenimiento la estructura pueda durar más de 10 años.

En Campeche se lleva a cabo la ampliación de 4 kilómetros con un avance de 84 por ciento, incluye dos entronques en los kilómetros 293+960 y 294+550, lo que mejorará la conectividad y seguridad vial en la zona sur del estado.

El proyecto genera alrededor de 30 mil empleos, lo que ayuda a miles de familias a mejorar su calidad de vida y contribuye al desarrollo social de las comunidades.

▶ #Video | La Secretaría de Infraestructura reporta que la ampliación del tramo carretero entre Tabasco y Campeche alcanza casi su totalidad. Esta mejora vial facilita el tránsito para miles de residentes al reducir los tiempos de traslado https://t.co/qibLVN8H1z pic.twitter.com/29p5Axmjbc — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 22, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR