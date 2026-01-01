SICT destaca avances en obras de infraestructura carretera, ferroviaria y aeroportuaria durante 2025

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cerró 2025 con un avance sustantivo en proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y educativa, así como en el mejoramiento del espacio público.
Se construyeron, modernizaron y rehabilitaron carreteras y se terminaron varias obras de continuidad. Destacó la conclusión de las siguientes obras viales:
- Carretera San Ignacio-Tayoltita
- Carretera Real del Monte-Huasca
- Carretera Jala-Puerto Vallarta
- Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las casas
Además, se avanzó en la construcción de los puentes:
- Rizo de Oro en Chiapas
- Nichupté en Cancún
Este año, en los Ejes Prioritarios se intervinieron 193 kilómetros de carreteras. Los trabajos incluyeron:
- Tamazunchale-Huejutla
- Bavispe-Nuevo Casas Grande
- Macuspana-Escárcega
- Salina Cruz-Zihuatanejo
- El Circuito Tierra y Libertad en Morelos, en donde se concluyó el puente “Los Muros”
- Cuautla-Tlapa
- Toluca-Tejupilco, con el apoyo de la Defensa
- Guaymas-Esperanza-Yécora, con el apoyo de la Marina
Por otra parte, está en proceso la construcción de 11 puentes y distribuidores viales:
- Los puentes Alameda Oriente I y II, en el Estado de México
- El puente Arco Norte y Arco Sur, en Colima
- El puente de Acceso al Puerto de Veracruz
- La Glorieta de las Mujeres Libres, en Baja California Sur
Durante 2025, a través del programa “General Lázaro Cárdenas del Río” se intervinieron 820 kilómetros de carreteras.
Además, arrancó el programa de entrega de trenes de repavimentación a las entidades federativas.
A la fecha, 16 estados del país cuentan con maquinaria especializada para rehabilitar caminos y carreteras y para el próximo año todas las entidades tendrán un tren de repavimentación.
Desde el inicio de la administración, se han realizado trabajos de conservación en 45 mil 477 kilómetros de la Red Federal de Carreteras libres de peaje.
En Guerrero, se impulsaron acciones para reconstruir 68 puentes afectados por los huracanes “John” y “Otis”.
En cuanto a la atención de emergencias por las lluvias extraordinarias, registradas en octubre, en los primeros tres días se restableció la circulación en mil 61 kilómetro de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.
En la red federal y caminos alimentadores se rehabilitó el paso en 269 localidades con la liberación de 493 caminos en las cinco entidades afectadas.
Este año se construyeron 135 caminos artesanales a lo largo de 432 kilómetros en 11 entidades del país.
El proyecto ferroviario de la presente administración registró importantes avances, e inició la construcción de las rutas de trenes de pasajeros:
- México-Querétaro y México-Pachuca
- Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, estas últimas en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional.
Comenzaron las pruebas preoperativas del tramo Lechería-AIFA, obra a cargo de la Defensa que tendrá una longitud de 23.7 kilómetros y atenderá a 82 mil pasajeros diarios.
También se realizan pruebas dinámicas y estáticas en la última etapa del tren “El Insurgente”.
En infraestructura aeroportuaria se trabajó en la ampliación y modernización de 10 aeropuertos en beneficio de 186 millones de usuarios y la meta del gobierno es intervenir 64 aeropuertos del país, en coordinación con la iniciativa privada.
Dentro de las nuevas atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) destaca la construcción de planteles educativos.
Se edifican 17 Bachilleratos Tecnológicos en 11 estados y la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala.
A través del Programa Senderos Seguros “Camina Libre, Camina Segura” del Plan Integral Oriente del Estado de México, se reforzó el alumbrado público y se rehabilitó la infraestructura de calles y camellones.
De esta forma a lo largo del 2025
- Se intervinieron mil 523 kilómetros de carreteras y caminos
- Se rehabilitaron y construyeron 31 kilómetros de puentes
- Se utilizaron 4 mil 747 máquinas para llevar a cabo las obras
- Se generaron 87 mil fuentes de empleo
- Se construyeron 787 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y
- Se rehabilitaron 10 aeropuertos
cehr