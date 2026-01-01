SICT destaca avances en obras de infraestructura carretera, ferroviaria y aeroportuaria durante 2025

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cerró 2025 con un avance sustantivo en proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria y educativa, así como en el mejoramiento del espacio público.

Se construyeron, modernizaron y rehabilitaron carreteras y se terminaron varias obras de continuidad. Destacó la conclusión de las siguientes obras viales:

Carretera San Ignacio-Tayoltita

Carretera Real del Monte-Huasca

Carretera Jala-Puerto Vallarta

Carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las casas

Además, se avanzó en la construcción de los puentes:

Rizo de Oro en Chiapas

Nichupté en Cancún

Este año, en los Ejes Prioritarios se intervinieron 193 kilómetros de carreteras. Los trabajos incluyeron:

Tamazunchale-Huejutla

Bavispe-Nuevo Casas Grande

Macuspana-Escárcega

Salina Cruz-Zihuatanejo

El Circuito Tierra y Libertad en Morelos, en donde se concluyó el puente “Los Muros”

Cuautla-Tlapa

Toluca-Tejupilco, con el apoyo de la Defensa

Guaymas-Esperanza-Yécora, con el apoyo de la Marina

Por otra parte, está en proceso la construcción de 11 puentes y distribuidores viales:

Los puentes Alameda Oriente I y II, en el Estado de México

El puente Arco Norte y Arco Sur, en Colima

El puente de Acceso al Puerto de Veracruz

La Glorieta de las Mujeres Libres, en Baja California Sur

SICT presenta avances en infraestructura carretera durante 2025. ı Foto: Cortesía

Durante 2025, a través del programa “General Lázaro Cárdenas del Río” se intervinieron 820 kilómetros de carreteras.

Además, arrancó el programa de entrega de trenes de repavimentación a las entidades federativas.

A la fecha, 16 estados del país cuentan con maquinaria especializada para rehabilitar caminos y carreteras y para el próximo año todas las entidades tendrán un tren de repavimentación.

Desde el inicio de la administración, se han realizado trabajos de conservación en 45 mil 477 kilómetros de la Red Federal de Carreteras libres de peaje.

En Guerrero, se impulsaron acciones para reconstruir 68 puentes afectados por los huracanes “John” y “Otis”.

En cuanto a la atención de emergencias por las lluvias extraordinarias, registradas en octubre, en los primeros tres días se restableció la circulación en mil 61 kilómetro de carreteras federales en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En la red federal y caminos alimentadores se rehabilitó el paso en 269 localidades con la liberación de 493 caminos en las cinco entidades afectadas.

Este año se construyeron 135 caminos artesanales a lo largo de 432 kilómetros en 11 entidades del país.

El proyecto ferroviario de la presente administración registró importantes avances, e inició la construcción de las rutas de trenes de pasajeros:

México-Querétaro y México-Pachuca

Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, estas últimas en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional.

SICT destaca el inicio de la construcción de trenes de pasajeros. ı Foto: Cortesía

Comenzaron las pruebas preoperativas del tramo Lechería-AIFA, obra a cargo de la Defensa que tendrá una longitud de 23.7 kilómetros y atenderá a 82 mil pasajeros diarios.

También se realizan pruebas dinámicas y estáticas en la última etapa del tren “El Insurgente”.

En infraestructura aeroportuaria se trabajó en la ampliación y modernización de 10 aeropuertos en beneficio de 186 millones de usuarios y la meta del gobierno es intervenir 64 aeropuertos del país, en coordinación con la iniciativa privada.

SICT presenta avances en infraestructura registrados en 2025. ı Foto: Cortesía

Dentro de las nuevas atribuciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) destaca la construcción de planteles educativos.

Se edifican 17 Bachilleratos Tecnológicos en 11 estados y la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tlaxcala.

A través del Programa Senderos Seguros “Camina Libre, Camina Segura” del Plan Integral Oriente del Estado de México, se reforzó el alumbrado público y se rehabilitó la infraestructura de calles y camellones.

De esta forma a lo largo del 2025

Se intervinieron mil 523 kilómetros de carreteras y caminos

Se rehabilitaron y construyeron 31 kilómetros de puentes

Se utilizaron 4 mil 747 máquinas para llevar a cabo las obras

Se generaron 87 mil fuentes de empleo

Se construyeron 787 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y

Se rehabilitaron 10 aeropuertos

