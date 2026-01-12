AICM: Se suspenden aterrizajes y despegues por neblina

Suspenden operaciones en el AICM por banco de neblina (imagen de archivo).

Debido a un banco de niebla las operaciones de despegues y aterrizajes se encuentran suspendidas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

“Por presencia de neblina en el aeropuerto ya fin de salvar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues”, se informó en redes.

Por presencia de neblina en el aeropuerto y a fin de salvaguardar la seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidos los aterrizajes y despegues. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 12, 2026

El pasado 31 de diciembre, debido a un banco de niebla las operaciones de aterrizajes se suspendieron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

La afectación en esa ocasión duró al menos dos horas.

