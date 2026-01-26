Ticketmaster responde a polémica por boletos de BTS; niega tarifa dinámica y reventa

Ticketmaster responde a polémica por venta de boletos para BTS en la Ciudad de México.

Tras rechazar su apoyo a la reventa, Ticketmaster aseguró que no aplicó precios dinámicos durante la venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, pese a diversas denuncias por irregularidades y sólo después de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunciara una sanción millonaria.

Ante los reclamos de la comunidad ARMY, seguidores del grupo surcoreano de K-pop, la boletera señaló que más de 2.1 millones de personas intentaron adquirir boletos , mientras que 1.1 millones permanecieron en la fila virtual durante los días de venta.

Sin embargo, luego de que miles de personas no lograron comprar sus entradas para el Arirang Tour, denunciaron en redes sociales acaparamiento de revendedores, que han ofrecido boletos en más de 100 mil pesos .

Ticketmaster reconoció que la disponibilidad resultó insuficiente, al detallar que se pusieron a la venta 136 mil 400 boletos para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Las entradas para las tres fechas se agotaron en menos de 40 minutos.

Al reiterar que no existieron tarifas dinámicas, la boletera aseguró que los precios fueron definidos por el artista, su equipo y el promotor .

“En relación con los precios, es muy importante enfatizar que Ticketmaster México no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo de los boletos durante la venta. Los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y promotor conforme a la ubicación de cada sección, y se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso de preventa y venta”, señaló en un comunicado.

Más temprano este lunes, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, indicó que iniciará un “procedimiento por infracción a la ley” contra Ticketmaster, no por las denunciadas de colusión con revendedores, sino por la “falta de claridad en la información proporcionada a las y los consumidores”.

“A partir de ahora estamos ya en la elaboración y revisión de lineamientos para regular publicidad, información y venta de boletos para conciertos , festivales y espectáculos. Son unos lineamientos que estamos haciendo de manera muy responsable y que lleva en varios puntos”, añadió el funcionario.

Escalante Ruiz también adelantó la regulación de plataformas de reventa como Stubhub y Viagogo “por incurrir en prácticas abusivas y desleales”. No obstante, están pendientes de entregar las notificaciones porque, dijo, “se están identificando domicilios, o por lo menos sitios en internet que están registrados en México”.

