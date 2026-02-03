ICC México prevé crecimiento del PIB entre 1.3 y 1.8% para 2026

En 2026, la economía mexicana podría tener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.3 por ciento a 1.8 por ciento, un incremento respecto del 0.5 por ciento que se estima para 2025, es decir, una mejoría aunque todavía por debajo del promedio, se espera que este impulso sea dado por el consumo y las exportaciones, en tanto, el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no cambie, señaló la International Chamber of Commerce (ICC) México.

“Observamos un escenario que puede definirse como optimismo cauteloso. Después de 2025, en el que la economía mexicana mostró un crecimiento cercano a medio punto porcentual, para 2026 estimamos una expansión en un rango de entre 1.3 y 1.8 por ciento. Se trata de una mejoría relativa, aunque todavía por debajo del potencial del país. Uno de los principales motores de este crecimiento seguirá siendo el sector exportador, porque México mantiene ventajas comparativas importantes en América del Norte, particularmente por su integración productiva con Estados Unidos y Canadá”, agregó Marlene Garayzar, vicepresidenta nacional del ICC México.

La relación de interdependencia que tiene México con sus principales socios comerciales de América del Norte permitió que las exportaciones fueran “un ancla de estabilidad” durante el año pasado, incluso, a pesar del contexto internacional que se vivió en los últimos meses, y se espera que para 2026 continúen con dinamismo.

TE RECOMENDAMOS: Anuncia ampliación de sus operaciones APR apuesta por México como pieza clave para fortalecer el reciclaje en Latinoamérica

Además, indicó que se espera que el consumo interno se reactive gracias a una moderación en la tasa de interés por parte del Banco de México (Banxico) y también por la realización del Mundial de Futbol, ya que, atraerá turismo y el sector de servicios y de comercio se beneficiarán; no obstante, resaltó que a lo largo de este año también habrá retos importantes como lo es la revisión del T-MEC.

“Este proceso que inicia formalmente a mediados del año podría extenderse más allá del 2026 y generar cautela en las decisiones de inversión, particularmente, en las vinculadas al comercio exterior”, agregó.

Marlene Garayzar indicó que un punto clave para el desempeño de la economía mexicana será el entorno geopolítico y las decisiones en política económica y comercial del presidente estadounidense Donald Trump, éstas “tendrán implicaciones directas para México”.

Por su parte, Janneth Quiroz Zamora, vicepresidenta del Grupo de Política Económica del ICC México, señaló que al cierre de 2025, si el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) logra ratificar el crecimiento preliminar de 0.5 por ciento, se habrá se evitado la contracción en el PIB que se preveía para México tras la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense; no obstante, el desempeño de la actividad económica sería el más bajo desde la pandemia y el cuarto año seguido con desaceleración.

“De realmente ratificarse por parte del Inegi este crecimiento preliminar que se publicó de 0.5 por ciento, claramente, habríamos evitado un escenario de esa índole. Aunque habrá que considerar que este crecimiento fue el más bajo desde la pandemia. Y también, es un crecimiento que se encuentra por debajo del avance potencial que tiene la economía de México, que sabemos que es del 2.0 por ciento y que también implica una desaceleración de la actividad económica que se ha venido presentando en los últimos cuatro años”, agregó.

Y destacó que la expectativa de crecimiento que se tiene para 2026, es positiva, mientras que no cambie algo en la revisión en el T-MEC, ya que gracias a él, en 2025 las exportaciones tuvieron una ventaja comparativa de arancel 0.0 por ciento si fueron enviadas bajo el amparo del acuerdo comercial, y esa situación dio como resultado el crecimiento de casi el 10 por ciento en la colocación de mercancías manufactureras.

“De ahí que para este 2026, creemos que lo que estará apoyando esta expectativa que tenemos de crecimiento entre 1.3 y 1.8 por ciento también responde a esta reactivación que estamos esperando, sí para el consumo, pero también, las exportaciones pueden seguir apoyando el buen dinamismo de la actividad económica de nuestro país”, añadió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR