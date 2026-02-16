X (Twitter) se cae HOY 16 de febrero; reportan fallas en México y EU

Se cayó 'X', antes Twitter: Usuarios reportan problemas en el servicio de la red social

La red social X (antes conocida como Twitter) registró fallas este lunes 16 de febrero en México y Estados Unidos, según reportes de miles de usuarios.

La plataforma DownDetector en México informó que, al corte de las 07:30 horas, se registraron alrededor de mil 200 fallas, la mayoría en la aplicación móvil.

Mientras que la misma plataforma en Estados Unidos registró más de 42 mil reportes de falla al corte de la misma hora.

Registro de fallas en X en Down Detector México. ı Foto: Captura de pantalla

El número de usuarios afectados puede ser mayor, debido a que la cifra de informes es generada a partir de los reportes que los usuarios mandan manualmente.

Se desconoce si la caída de la red social afectó a otros países. Sin embargo, cuando se registran estas caídas, suelen afectar en menor medida a otros países, como Canadá o Reino Unido.

Registro de fallas en X en Down Detector Estados Unidos. ı Foto: Captura de pantalla

La última caída registrada de la red social ocurrió el pasado 22 de enero, donde se registraron hasta 20 mil fallas en el servicio de X en Estados Unidos.

No se han dado a conocer las causas de estas caídas recurrentes en el servicio, si bien se presume que estarían relacionadas con recientes mantenimientos en los servidores de la red social, relacionados con las actualizaciones de la inteligencia artificial Grok.

Asimismo, según reportes del diario estadounidense The Guardian, la red social X está bajo la lupa de reguladores en el Reino Unido e India, las cuales le han exigido realizar “auditorías profundas”.

Lo anterior obliga a los ingenieros a intervenir sistemas críticos de forma acelerada, lo que podría explicar las constantes caídas.

Asimismo, según agencias internacionales, desde que Elon Musk tomó el mando de la red social X, se han cerrado centros de datos y se ha reducido drásticamente el personal de mantenimiento, lo que hace que la plataforma sea más “frágil” ante picos de tráfico o errores de actualización.

