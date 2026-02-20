Trump anuncia nuevo arancel global del 10% tras fallo de la Corte que anula anteriores gravámenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel global del 10 por ciento y aseguró que, pese al revés de la Corte Suprema, mantendrá algunos de los aranceles que ha impuesto a sus socios comerciales.

Así lo informó el presidente a través de una publicación en Truth Social, horas después de que la Corte Suprema aprobara un fallo, por votación 6-3, que anula los aranceles que Trump impuso a socios comerciales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

A propósito, Trump explicó que, contrario a lo que determinaron los jueces, esta decisión no anula los aranceles, sino que solo anula una vía particular para aplicarlos, mientras que abre otras rutas.

Ahora la Corte me ha dado el derecho incuestionable de prohibir todo tipo de cosas que entren a nuestro país, un derecho mucho más poderoso de lo que muchos pensaban que teníamos.[...] La Corte Suprema no anuló los ARANCELES; simplemente anuló un uso particular de aranceles bajo la IEEPA Donald Trump, presidente de EU



Por lo anterior, aseguró que, ante este escenario, mantendrá los aranceles impuestos bajo la Sección 232 y la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, es decir, los que están sustentados en motivos de seguridad nacional y en prácticas desleales de países específicos, respectivamente.

Mientras que, amparado en la Sección 122 de la misma Ley, Trump impondrá un arancel global del 10 por ciento.

Hoy firmaré una Orden para imponer un ARANCEL GLOBAL del 10%, bajo la Sección 122, además de nuestros aranceles normales ya vigentes, y también estamos iniciando varias investigaciones bajo la Sección 301 y otras para proteger a nuestro país de prácticas comerciales desleales Donald Trump, presidente de EU



Finalmente, Trump criticó a la Corte Suprema por el fallo que aprobó, lo cual calificó de “ridículo”, pues, argumentó, es incongruente que se permita imponer un embargo a otro país, o cortar lazos comerciales, pero no imponer aranceles bajo la ya citada IEEPA.

