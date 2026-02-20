Trump califica de ‘vergüenza’ que Corte Suprema haya anulado aranceles de EU

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en fotografía de archivo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que es una “vergüenza” el fallo de la Corte Suprema de anular los aranceles que ha impuesto a varios socios comerciales, sin dar más detalles de cómo reaccionará ante esta decisión.

En declaraciones recogidas por la agencia Reuters y otros medios internacionales, Trump calificó de “vergüenza” (“disgrace”) el fallo de la Suprema Corte, que anula todos los aranceles que ha impuesto a socios comerciales, desde los “recíprocos” hasta los de 25 por ciento a Canadá y México en favor de su combate al fentanilo.

La Corte Suprema de EU, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

Trump no dio más detalles de cómo procederá ante este fallo, si bien existe la posibilidad de que el Gobierno estadounidense explore otras vías para mantener los aranceles.

Así lo mencionó el juez Brett Kavanaugh, integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos que votó en contra el dictamen, quien aseguró que el fallo no necesariamente impedirá que Trump imponga estos aranceles bajo otras figuras legales.

Es poco probable que la decisión de la corte restrinja considerablemente la autoridad arancelaria presidencial en el futuro Brett Kavanaugh, en declaraciones recogidas por Reuters



Este viernes, por votación de 6-3, la Corte Suprema de EU anuló los aranceles que Donald Trump impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La Corte Suprema de EU anuló los aranceles "recíprocos" de EU. ı Foto: Reuters

El dictamen aprobado, redactado por John Roberts, estableció que la IEEPA no otorga facultad al presidente para imponer aranceles, por lo cual Trump habría incurrido en exceso de facultades.

Al respecto, días atrás, Trump había asegurado que él estaba completamente facultado para imponer los aranceles bajo esta figura.

Sin aranceles todos estarían en bancarrota. [...] Y el texto es claro: tengo derecho a hacerlo como presidente Donald Trump, presidente de Estados Unidos



Economistas estimaron que los aranceles basados en la IEEPA recaudaron más de 175 mil millones de dólares.

Sin embargo, el fallo podría abrir un proceso para reembolsar parte de las pérdidas provocadas por esta medida.

