SICT supervisa obras con trenes de pavimentación en Guanajuato

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desplegó maquinaria especializada en la carretera Salvatierra-Celaya, donde su titular, Jesús Antonio Esteva Medina, constató el avance de los trabajos de rehabilitación.

Durante el recorrido, el funcionario explicó que el equipo utilizado corresponde a trenes de pavimentación de última generación, capaces de avanzar alrededor de 700 metros lineales por jornada.

Trenes de pavimentación operan en 16 estados ı Foto: SICT

“En cerca de dos o tres semanas estaremos concluyendo este primer tramo”, afirmó el secretario.

Una vez finalizadas las labores en esta zona, la maquinaria será trasladada a otro punto de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, como parte de una estrategia nacional de conservación por administración directa.

La dependencia informó que actualmente operan 20 trenes de pavimentación en 16 entidades, con los que se proyecta rehabilitar más de 495 kilómetros durante el primer trimestre del año. Además de Guanajuato, las obras se desarrollan en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

En el caso de Guanajuato, Esteva Medina adelantó que para 2026 se atenderá cerca del 40 por ciento de la red federal libre de peaje en la entidad mediante el uso de estos equipos. En total, se prevé intervenir 1,392 kilómetros, con una inversión estimada de 1,167 millones de pesos.

De ese total, 377 kilómetros corresponderán a trabajos de pavimentación y 1,015 kilómetros a acciones de bacheo, detalló la SICT.

El secretario, acompañado por la titular del Centro SICT Guanajuato, Irma Leticia González Sánchez, agradeció a la ciudadanía por su paciencia ante las afectaciones temporales y aseguró que la dependencia continuará informando sobre el avance de las obras.

